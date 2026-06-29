韓國男足在2026年世界盃小組賽慘烈止步，雖然總教練洪明甫已於昨（28）日請辭下台，但韓國球迷的滿腔怒火顯然已失去控制，甚至出現了失控的跡象。目前韓國各個網路社群與論壇上，針對洪明甫的批判與嘲諷迷因鋪天蓋地爆發，現實中更掀起了大規模的「禁止進入」等抵制運動，甚至驚傳有極端球迷發出死亡威脅，對此韓國警方已正式介入展開全力追查。
巴士、餐廳貼出大字報！驚見「洪明甫乘車禁止」告示
根據韓國媒體《每日放送》報導，隨著國家隊無緣32強淘汰賽，韓國民眾的集體崩潰轉化為實體行動。在Instagram等社群平台上，大批韓國業者與店家紛紛響應「NO洪明甫」運動，直接在店門口貼出拒絕洪明甫入內的告示。
更引發全網熱議的是，昨日有民眾目擊並拍下韓國市區公車的電子告示牌上，竟赫然打著「洪明甫禁止乘車」的警告標語。目前無法確認是司機個人行為或是系統遭到惡搞，但這張照片在網路瘋傳，凸顯了洪明甫目前在韓國社會「人人喊打」的尷尬處境。
網驚現恐嚇信 警方高度戒備
這場輿論風暴如今已升級為嚴重的治安事件。在韓國部分知名網路論壇上，竟然出現了針對洪明甫的「死亡威脅信」。根據《每日放送》報導指出，韓國警方透露，該名恐嚇信作者在文中自稱是「1986年出生、今年41歲的南韓大叔」，他在文中語氣激進，放話已經掌握了洪明甫與南韓代表隊回國的航班時間，「等他一降落仁川機場，我絕對會立刻上前對他進行肉體上的傷害，要他好看。」
雖然該篇激進恐嚇文章目前已被緊急刪除，但由於事關人身安全，韓國警方不敢掉以輕心。警方表示，目前已經透過網路IP著手追查該名發文者的真實身分，同時也將在洪明甫等教練團返抵仁川機場時，部署大批警力進行維安，嚴格防範任何突發的現場暴力衝突。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據韓國媒體《每日放送》報導，隨著國家隊無緣32強淘汰賽，韓國民眾的集體崩潰轉化為實體行動。在Instagram等社群平台上，大批韓國業者與店家紛紛響應「NO洪明甫」運動，直接在店門口貼出拒絕洪明甫入內的告示。
更引發全網熱議的是，昨日有民眾目擊並拍下韓國市區公車的電子告示牌上，竟赫然打著「洪明甫禁止乘車」的警告標語。目前無法確認是司機個人行為或是系統遭到惡搞，但這張照片在網路瘋傳，凸顯了洪明甫目前在韓國社會「人人喊打」的尷尬處境。
網驚現恐嚇信 警方高度戒備
這場輿論風暴如今已升級為嚴重的治安事件。在韓國部分知名網路論壇上，竟然出現了針對洪明甫的「死亡威脅信」。根據《每日放送》報導指出，韓國警方透露，該名恐嚇信作者在文中自稱是「1986年出生、今年41歲的南韓大叔」，他在文中語氣激進，放話已經掌握了洪明甫與南韓代表隊回國的航班時間，「等他一降落仁川機場，我絕對會立刻上前對他進行肉體上的傷害，要他好看。」
雖然該篇激進恐嚇文章目前已被緊急刪除，但由於事關人身安全，韓國警方不敢掉以輕心。警方表示，目前已經透過網路IP著手追查該名發文者的真實身分，同時也將在洪明甫等教練團返抵仁川機場時，部署大批警力進行維安，嚴格防範任何突發的現場暴力衝突。
更多「2026世界盃」相關新聞。