我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞蛋捲冰淇淋買一送一！珍珠奶茶冰炫風第2杯半價：14大優惠一覽

單點「蛋捲冰淇淋買一送一」。

珍珠奶茶冰炫風「第二杯半價」。

▲「珍珠奶茶冰炫風」拌入香Q珍珠與香酥卡滋脆片。（圖／記者蕭涵云攝）

摩斯漢堡：套餐加19元飲料升級！

▲摩斯漢堡套餐加19元飲料升級優惠。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

夏天好熱快吃冰品優惠消暑！麥當勞表示，本周14大APP優惠券，爽吃蛋捲冰淇淋「買一送一」、珍珠奶茶冰炫風「第二杯半價」，還有免費送蘋果派、中薯、麥克雞塊，本文一次整理最新麥當勞速食優惠。摩斯漢堡表示，買任意套餐加19元升級紅心芭樂系列或康普系列飲料。麥當勞本周最新速食優惠來了。◾️◾️單點「薯餅買一送一」。◾️單點「焦糖奶茶（冰）買一送一」。◾️買早餐套餐「現折10元」。◾️買超值全餐「免費送中薯」。◾️單點「勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一」。◾️買超值全餐「免費送小杯玉米湯」。◾️買超值全餐「現折10元」。◾️買超值全餐「免費送蘋果派」。◾️單筆消費滿100元「免費送4塊麥克雞塊」。◾️買任一超值全餐「免費送炭燒風味秘醬」一盒（可重複兌換）。◾️歡樂送限定！買任一分享餐「免費送6塊麥克雞塊」。◾️◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠。摩斯漢堡表示，即日起至7月22日期間限定，購買任意套餐，（單點75元）。