歐洲熱浪持續失控，根據世界衛生組織（WHO）表示，歐洲在初夏出現極端熱浪，各國動輒出現破40度駭人高溫，也打破各地最高氣溫紀錄。但歐洲多數家庭基本上少裝冷氣，就有一名居住在荷蘭的民眾表示，家中雖然沒有冷氣，但靠著「地冷空調系統」也能讓室內降溫至20度，大讚「省下裝冷氣的錢了」。雖然該系統在台灣少見，但有內行人指出，台灣大學社科院圖書館其實有類似設計，讓一票人大長知識。
歐洲好熱卻沒開冷氣！內行改裝「新法寶」室內涼爆剩20度
根據世界衛生組織（WHO）表示，歐洲在今年初夏出現極端熱浪，德國、波蘭和捷克等國都出現創紀錄高溫，其中德國一度飆破41.7度，前所未有的熱浪影響生活。但一名剛搬到荷蘭的台灣網友在Threads表示，搬到荷蘭的第一個夏天就遇到熱浪來襲，某天氣溫高達33度，但一啟動家中安裝的「地冷系統」後，室內溫度瞬間狂降剩20度，讓他忍不住稱讚「原本想裝冷氣的錢可以省下來惹」。
地冷空調系統台灣也有！藏身台大圖書館：大師操刀設計
地冷可能對台灣人來說較陌生，「地冷空調系統」是利用地下較低溫度的土壤或地下水來幫房子降溫的空調技術，透過地面以輻射和對流的方式向室內供冷，讓地板變涼、將室內熱氣帶走，不但能調節室內的溫度和濕度，又能省下吹冷氣的花費。
類似的設計在國立台灣大學也能看到！根據台灣創學共築永續創新教育協會表示，台大社科院辜振甫先生紀念圖書館，為普立茲克獎大師伊東豐雄所設計，更是台灣第一座自下往上吹的「地板輻射冷卻空調系統」。據了解，該系統捨棄傳統上方送風，將空調設置在人活動的高度，並將冷氣從地下預埋的冷凝管擴散到出風口，再由地坪輻射上來，並透過對流打造天然涼感。
歐洲人為什麼堅持不開冷氣？4大關鍵曝光：不只是貴
不過也有不少人發現，歐洲面對動輒破40度的高溫，但多數家庭選擇不裝冷氣。根據英國BBC報導，以法國為例，影響居民不使用冷氣的原因，主要受「氣候歷史與經濟考量、建築限制、技術遭工會壟斷和反冷氣意識形態」4關鍵導致。
報導提及，由於法國氣候溫和，多數人認為購買冷氣並不划算，加上部分房屋老舊根本沒有預留空間給製冷設備，且水電行業還被職業工會限制，在合格技師缺乏的情況下，要安裝一台冷氣需花費新台幣6位數。此外，當地也有許多人認為冷氣不環保，更重視隔熱、綠化與通風。但在近期熱浪失控的狀態下，部分環保左翼人士罕見打破禁忌，坦言學校與醫院已到了「無法沒有冷氣」的臨界點。
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根據世界衛生組織（WHO）表示，歐洲在今年初夏出現極端熱浪，德國、波蘭和捷克等國都出現創紀錄高溫，其中德國一度飆破41.7度，前所未有的熱浪影響生活。但一名剛搬到荷蘭的台灣網友在Threads表示，搬到荷蘭的第一個夏天就遇到熱浪來襲，某天氣溫高達33度，但一啟動家中安裝的「地冷系統」後，室內溫度瞬間狂降剩20度，讓他忍不住稱讚「原本想裝冷氣的錢可以省下來惹」。
地冷空調系統台灣也有！藏身台大圖書館：大師操刀設計
地冷可能對台灣人來說較陌生，「地冷空調系統」是利用地下較低溫度的土壤或地下水來幫房子降溫的空調技術，透過地面以輻射和對流的方式向室內供冷，讓地板變涼、將室內熱氣帶走，不但能調節室內的溫度和濕度，又能省下吹冷氣的花費。
類似的設計在國立台灣大學也能看到！根據台灣創學共築永續創新教育協會表示，台大社科院辜振甫先生紀念圖書館，為普立茲克獎大師伊東豐雄所設計，更是台灣第一座自下往上吹的「地板輻射冷卻空調系統」。據了解，該系統捨棄傳統上方送風，將空調設置在人活動的高度，並將冷氣從地下預埋的冷凝管擴散到出風口，再由地坪輻射上來，並透過對流打造天然涼感。
不過也有不少人發現，歐洲面對動輒破40度的高溫，但多數家庭選擇不裝冷氣。根據英國BBC報導，以法國為例，影響居民不使用冷氣的原因，主要受「氣候歷史與經濟考量、建築限制、技術遭工會壟斷和反冷氣意識形態」4關鍵導致。
報導提及，由於法國氣候溫和，多數人認為購買冷氣並不划算，加上部分房屋老舊根本沒有預留空間給製冷設備，且水電行業還被職業工會限制，在合格技師缺乏的情況下，要安裝一台冷氣需花費新台幣6位數。此外，當地也有許多人認為冷氣不環保，更重視隔熱、綠化與通風。但在近期熱浪失控的狀態下，部分環保左翼人士罕見打破禁忌，坦言學校與醫院已到了「無法沒有冷氣」的臨界點。