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歐洲好熱卻沒開冷氣！內行改裝「新法寶」室內涼爆剩20度

地冷空調系統台灣也有！藏身台大圖書館：大師操刀設計

台大社科院辜振甫先生紀念圖書館，為普立茲克獎大師伊東豐雄所設計，更是台灣第一座自下往上吹的「地板輻射冷卻空調系統」。

▲台大社科院辜振甫先生紀念圖書館，為普立茲克獎大師伊東豐雄所設計，更是台灣第一座自下往上吹的「地板輻射冷卻空調系統」。（圖／辜振甫先生紀念圖書館臉書）

歐洲人為什麼堅持不開冷氣？4大關鍵曝光：不只是貴

法國氣候溫和，多數人認為購買冷氣並不划算

房屋老舊根本沒有預留空間給製冷設備

水電行業還被職業工會限制，在合格技師缺乏的情況下，要安裝一台冷氣需花費新台幣6位數

認為冷氣不環保，更重視隔熱、綠化與通風