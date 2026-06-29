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水溫太高母湯！法國陸續關閉核反應爐

德國柏林採取「非常規」措施！水砲車開上街，這次不噴示威者

歐洲高溫熱浪創紀錄，法國西南部狂飆至攝氏44.3度，其他國家如義大利、西班牙、德國也都出現極端高溫。由於炎熱天候導致河水跟著升溫，法國不得不暫時關閉2座核反應爐；而在德國柏林則出現警方動用水砲車，為民眾灑水降溫的奇特景象。根據《歐洲新聞網》報導，作為預防性環保措施，法國國營能源企業-法國電力集團（EDF）上週已宣布，暫時關閉位於塞納河畔諾特根核電廠（Nogent Nuclear Power Plant）以及里昂隆河（Rhone near Lyon）附近、布吉核電廠（Bugey）的核反應爐。關閉的理由，EDF指出，是因核電廠使用河水來冷卻反應堆，然後將冷卻後的水排放回去，排放後的水溫通常只會比抽取時高出零點幾攝氏度到幾攝氏度不等。然而，熱浪襲歐期間，塞納河、隆河河水升溫，業者依法有義務監測河流溫度，以確保符合法律規定的限值，避免排放可能損害水生動植物的水。西歐的德國同樣連續數日遭熱浪侵襲，氣溫飆升到接近甚至超過攝氏40度。許多地區即便入夜後，氣溫仍居高不下，酷暑難耐，難以入眠。為了消暑，柏林警方出動2台水砲車，沿著布蘭登堡門（Brandenburg Gate）、波茨坦廣場（Potsdamer Platz）、德國國會大廈（Reichstag）噴灑，引來不少居民、遊客好奇圍觀，隨後便踏入水槍噴射範圍，享受這項特殊的降溫服務。原文連結：