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▲A-Lin、戴愛玲、張惠妹因超強酒量與張惠妹髮色，被粉絲稱為「烈酒女團」。（圖／台東縣政府提供）

2026年的台東跨年演唱會由天后張惠妹親自擔綱總導演，超精彩演出被譽為「全台灣最強跨年晚會」。其中，「烈酒女團」A-Lin、張惠妹、戴愛玲的搞笑互動更是引發超高話題。不料幾人的魅力持續延燒，近日傳出今年12月31日到明年1月1日的跨年晚會仍由張惠妹主辦，但在是否原班人馬等訊息尚未證實前，周邊住宿就疑似被搶光，讓大批粉絲傻眼直呼：「現在才6月欸。」近日有網友要準備訂今年12月31日到明年1月1日的台東住宿時，竟發現已被搶光，讓他超傻眼發文：「不是！台東跨年晚會還沒確定是否原班人馬，周圍住宿已經被搶訂一空了欸。」不少跟原PO一樣想要看A-Lin、張惠妹、戴愛玲等人的粉絲，也都表示自己也沒訂到，忍不住哀號：「太扯了吧現在才6月欸，我要搭帳篷露營了」、「什麼！開始搶囉！那我要睡在車上了啦！」成功訂到的網友則開心炫耀，透露早在今年1月就搶先訂房。但也有網友指出，大部分的飯店、旅館業者，都不會這麼早開放預訂，「想太多～幾乎都還沒開放預訂～暑假之後才會有一波開放」、「聰明的業者雙十沒結束根本不會開放給你訂。」意外在跨年前半年就掀起一波討論。張惠妹去年親自擔任台東跨年晚會總導演，號召了A-Lin、戴愛玲、范曉萱、持修等10組實力派歌手共同開唱，雖然晚會現場沒有正式的主持人，但A-Lin等人在現場的超搞笑發言讓現場嗨翻天。其中，A-Lin、張惠妹與戴愛玲還因為酒量超好，以及張惠妹紫髮撞色人氣動畫《Kpop獵魔女團》主唱，而被網友笑稱是「烈酒女團」。