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中國推宗教中國化 宗教管理恐成統戰一部分

台灣宗教自由 對各縣市信仰團體宣導赴中國注意事項

中國《中華人民共和國民族團結進步促進法》將於2026年7月1日起施行，該法除強力推動「宗教中國化」，更明定：組織、策劃、實施暴力恐怖活動、民族分裂活動或宗教極端活動，構成犯罪者，依法追究刑事責任。對此，內政部長劉世芳今（29）日表示，中國自建政以來以共產主義與無神論為基礎，宗教事務被納入統戰部管理，因此相關管制與訓令都帶有統戰目的，內政部已與陸委會提醒各地宗教團體，注意是否涉及統戰、認知作戰或宗教破壞，並陸續在各縣市辦理宣導，提醒信徒赴中交流應注意安全與相關規範。劉世芳今受訪指出，中國建政以來，本來就是共產主義，也就是無神論者。有關宗教的部分，在中國的管理機制裡面放到統戰部，所以對於宗教的管理、管制或其他訓令，都是按照統戰的進度來處理。而台灣剛好完全相反，台灣是一個民主自由的社會，對於宗教自由，只要不妨礙其他人的自由跟宗教信仰，或者涉入《刑法》，其實都是開放的。劉世芳強調，所以我們一再呼籲，如果兩岸要處理宗教交流，應本於我們對宗教信仰上應該遵循的法規，對等處理宗教交流事務。劉世芳進一步指出，這段期間裡面，不只是中國推出這樣的法律，在他們的統戰策略裡面，也提出一個叫做「宗教中國化」。三不五時就會告訴我們媽祖是中國人，除了天上聖母以外，還有天公等等，但他們忘了宗教不是只有佛教或道教，還有基督教、天主教，甚至伊斯蘭教等等。這些宗教在台灣，只要符合宗教自由的範圍，我們都以開放態度對待。劉世芳強調，對於中國所推出的宗教中國化，內政部也跟陸委會、各地廟宇主辦人特別提出，請多注意會不會變成另外一種統戰、認知作戰以及宗教破壞？目前已經舉辦過金門縣跟澎湖縣，未來其他20個縣市也會陸續舉辦，告訴各宗教團體在處理宗教中國化時，組織團體或所帶的信徒、教友到中國去應該注意的事項，能夠平安過去、平安回來。