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韓國隊在本屆世界盃小組賽爆冷出局後，總教練洪明甫已宣布請辭，不過爭議並未因此平息。根據韓媒《SPOTV》報導，洪明甫在記者會後離場時，被拍到一手插在褲子口袋裡，這個動作再度引爆韓國球迷怒火，被批評在道歉與請辭場合態度不夠莊重。本屆世界盃首次擴軍至48隊，韓國隊原本被寄予厚望，陣中擁有孫興慜、李剛仁、金玟哉等旅歐球星，被視為「黃金一代」。不過韓國在小組賽最後一輪敗給南非後，最終以1勝2敗、積3分位居小組第3，只能陷入複雜的「算分」局面，必須在9種情況中滿足其中3種才有機會晉級32強，但隨著其他小組結果陸續出爐，韓國最終確定遭淘汰。對韓國足球來說，連32強都沒能闖進，被輿論視為一大恥辱。洪明甫在記者會上拿著兩頁準備好的講稿，宣讀辭職聲明，他表示：「首先向一直支持代表隊的國民致上誠摯歉意。今天，我決定辭去總教練一職。對我來說，擔任這個位置從來不是輕鬆的決定，但我一直以韓國足球利益為重，並為結果負責。」雖然洪明甫在聲明中多次提到「道歉」與「責任」，但韓國球迷並不買單。許多人指出，他在發言最後說的是「謝謝」，而不是再次說「對不起」，讓外界質疑他的歉意不夠充分。更讓球迷不滿的是，洪明甫離開記者會現場時，被鏡頭捕捉到一手插在口袋裡。儘管也有觀點認為，洪明甫可能只是整理講稿，或是下意識的動作，但在世界盃失利、宣布引咎辭職的嚴肅場合，這個畫面仍被不少韓國網友解讀為「傲慢」、「態度散漫」。有球迷更痛批：「拿著數十億韓元年薪，卻說自己是在奉獻，嘴上說對不起，手卻插在口袋裡，根本是在愚弄國民。」韓國隊預計將於明日抵達韓國，不過與過往不同，這次球隊將不舉行任何媒體見面會或歡迎儀式，而是直接就地解散。這也是自2002年世界盃以來，韓國隊結束海外世界盃征程後，首次在沒有官方活動的情況下「安靜回國」。