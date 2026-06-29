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達美樂：推出「李多慧」心動小卡！隱藏版唇印閃卡曝 8款一次看

▲達美樂推出李多慧「心動小卡」，6款基本款閃卡、及2款隱藏唇印款。（圖／達美樂提供）

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▲啦啦隊女神李多慧降臨達美樂。（圖／達美樂提供）

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啦啦隊女神李多慧降臨達美樂！達美樂表示，全新推出「日韓半半披薩」爽吃日式章魚燒與韓式炸雞兩大人氣口味，即日起優惠代碼149495爽吃5折半價披薩優惠，還免費送限量李多慧「心動小卡」共8款可收集，搶先看2款隱藏版唇印閃卡一次整理。達美樂今夏聯名啦啦隊女神李多慧，推出8款「心動小卡」周邊商品，李多慧換上達美樂啦啦隊服與女友風造型，化身理想另一半陪粉絲甜蜜開吃。除了6款基本款閃卡，還獨家收錄多慧女神親自留下的火熱唇印，打造2款未公開的超稀有「隱藏版」，搭配女神手比愛心太甜蜜。而且達美樂加碼祭出專屬驚喜，凡獲得隱藏版小卡的幸運粉絲，還有機會獲得「一年份免費大披薩」大獎（共5名）等好禮。達美樂全新推出「日韓半半披薩」爽吃日式章魚燒與韓式炸雞兩大人氣口味，單點或任一套餐包含「日韓半半大披薩」，都能免費獲得隨機「心動小卡」乙張。6月29日至8月23日，爽吃披薩優惠：◾️◾️◾️達美樂李多慧「心動小卡」採隨機形式，全台門市限量贈送（數量有限、送完為止）。必勝客也有「丸勝日式章魚燒披薩」半價優惠：◾️片片都有一大顆章魚燒，主打吃得到大塊章魚丁。