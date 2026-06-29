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全球記憶體漲價缺貨潮持續，外媒指蘋果公司遊說川普政府，希望獲准向中國國產DRAM龍頭長鑫科技採購記憶體晶片。對此，知名蘋果分析師郭明錤表示，2027年記憶體供需缺口將持續擴大，這才是蘋果遊說白宮「避免長鑫存儲未來被列入實體清單」的真相，但他也示警，即便蘋果遊說成功並向長鑫採購 DRAM，也不會顯著降低成本與改善供需缺口。郭明錤今日在社群平台X上發文指出，蘋果面對的壓力，已從記憶體成本大增，升級到供需缺口持續擴大。他分析，今年用於消費電子的記憶體產能中，預計15%至20%將於2027年轉供資料中心，且後續不排除繼續擴大。受記憶體（LPDDR）供應緊張影響，蘋果在今年下半年到2027年第一季對A20處理器的實際拉貨量，可能比原目標少10%至20%（不過，這也可能部分是蘋果over-booking的結果）。長鑫在招股書中提到，該公司的產能遠低於國內需求，加上全球記憶體供需持續失衡，因此即便蘋果遊說成功並向長鑫採購DRAM，也不會顯著降低成本與改善供需缺口，但在供需失衡持續擴大下，蘋果仍有必要爭取新的供應來源。郭明錤直言，這也解釋為何蘋果這次會比2022年評估長江存儲更積極。當年的長江，是提供改善NAND成本的選項；而這次的長鑫，則是管理DRAM供需失衡風險的選項。他分析，蘋果執行長庫克（Tim Cook）是少數能同時與美中政府維持良好關係的科技領袖，因此，此事最好趕在他卸任CEO前完成。即便最終未果，郭明錤認為，透過媒體披露後，也能讓市場留下「蘋果已盡力、無奈仍受限於美方政策」的印象，或許也能夠緩和市場對漲價與交期拉長的不滿。目前中國以外的記憶體晶片供應高度集中，蘋果主要依賴韓國三星電子、SK海力士與美國美光科技供應DRAM記憶體。2022年，蘋果曾考慮向長江存儲採購用於中國市場iPhone的記憶體晶片，但當時即引發美國政界強烈反彈，這次若再轉向長鑫存儲，代表蘋果在漲價轉嫁之外，也正試圖透過擴大供應來源壓低成本；但在美中科技管制升級背景下，任何中國記憶體採購安排，都可能成為成本控管、供應鏈安全與地緣政治風險之間的高壓拉扯。