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2026世界盃淘汰賽進入白熱化，巴西隊將在明（30）日的32強賽中迎戰實力堅強的日本隊。賽前，日本前鋒塩貝健人因公開嘲諷巴西隊「以前強，現在呢？」並輕視內馬爾已是「過氣球星」，在巴西國內引發軒然大波。然而，巴西隊主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）在賽前記者會上展現名將風範，對這些挑釁言論「冷處理」，霸氣回應：「我們不會捲入心理戰，那是危險的陷阱。」巴西將以決賽規格來面對日本，不會大意或輕敵。面對外界追問如何看待塩貝健人的「傲慢發言」，這位曾率領無數豪門問鼎歐冠的義大利名帥泰然自若。安切洛蒂表示：「對於選手的言論，我們不會有任何回應。若隨之起舞，只會讓比賽陷入不必要的危險，我們拒絕參與任何心理攻防，將專注力回歸球場。」被問及備戰壓力時，安切洛蒂更幽默地開了個玩笑：「比起擔憂比賽，我的球員們睡得比我還香甜呢！」他強調巴西隊目前狀態絕佳，贏球動力與自信心均處於巔峰，已做好迎接這場硬仗的準備。除了針對比賽備戰，安切洛蒂在記者會上還意外揭露了他心目中的「日本最佳球員」。當被問及若能從日本隊徵召一名球員進入巴西陣容會選擇誰時，安切洛蒂毫不猶豫地指向了目前效力於義甲帕爾馬（Parma）的門將鈴木彩艶。「我有在追蹤幾位日本選手，特別是鈴木彩艶。他在帕爾馬的表現相當出色，在當地也獲得高度評價。」安切洛蒂解釋，由於帕爾馬是他個人發跡的球隊，加上他曾在義大利執教多年，對於鈴木彩艶在義甲賽場的蛻變感觸良多，這番公開讚賞無疑是對這名年輕門將極大的肯定。隨著比賽逼近，全球各大媒體對日本隊的評價也產生了劇變。德國《Sportschau》直言：「日本『溫順』的風格已成過去式，他們現在懂得如何讓對手感到痛苦。」西班牙《阿斯報》則將這場對決形容為「走高壓電線級的對戰」，沒有容錯空間，警告巴西隊切勿輕敵。義大利《米蘭體育報》更明確指出，安切洛蒂將這場比賽視同「決賽」規格備戰。儘管巴西陣容天賦傲人，但媒體普遍認為，日本隊自去年10月友誼賽以3：2逆轉擊敗巴西後，心理層面已不再畏懼強敵，加上森保一教練靈活的戰術組織與防守紀律，這支「藍武士」絕對有能力讓這位五屆冠軍得主陷入苦戰。安切洛蒂最後強調：「我們對日本隊保持最大限度的尊重，因為他們證明了自己是世界級的競爭者。」