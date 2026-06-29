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百萬YouTuber蔡阿嘎日前到日本旅遊時，花200元台幣請街頭畫家替兒子繪製肖像畫，事後又將畫作與AI生成圖片放在一起比較，甚至開放粉絲投票，引發外界批評不尊重創作者。雖然蔡阿嘎事後拍片道歉，並強調自己的三則限時動態其實是「故事結構」，最終是想表達「畫家畫得比較好」，不過仍有網友提出新的質疑，認為整起事件仍存在一個無法解釋的漏洞。蔡阿嘎日前表示，第一則限動是請街頭畫家作畫，第二則則是利用AI生成相同風格圖片，第三則才公布結果，並強調自己真正想傳達的是「人類畫家畫得比AI更好」，並非貶低創作者。不過有網友在社群平台發文分析，認為整起事件仍有兩個爭議點，其中第一點「拿畫家作品跟AI比較」蔡阿嘎已透過影片道歉並解釋，但第二點卻始終沒有獲得回應。該名網友指出，蔡阿嘎事後強調三則限動是完整的故事結構，最後導向是稱讚畫家，但實際上最終結果卻是交由網友公開投票決定，「如果AI獲勝的話怎麼辦？不就會變成200元請畫家畫的作品，還不如AI生成的圖片更受大家喜歡？」對此網友紛紛表示「超好笑，辦投票然後說是自己的想法，根本硬凹」、「說真的，為了要稱讚畫家幹嘛要三則限動？直接說畫家畫很好不就好了嗎？幹嘛化簡為繁，我的疑問也是幹嘛還要投票？」看來這場風波還會延燒好一陣子。