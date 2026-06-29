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▲拉辛目前正處於職業生涯的十字路口，雖然他的天賦肉眼可見，但需要更多為團隊設想。（圖／美聯社／達志影像）（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊近期面臨捕手位置的嚴峻挑戰。主戰捕手威爾史密斯（Will Smith）因頸部傷勢歸期未定，球隊被迫將重擔全數壓在農場頭號新秀達爾頓·拉辛（Dalton Rushing）肩上。然而，年輕的拉辛在近期不僅與大谷翔平配合出現爭議，情緒控管問題也引發外界憂心。美媒《加州郵報》最新報導指出，道奇隊極可能透過交易，網羅現效力於紐約大都會3A的老班底羅特維特（Ben Rortvedt），而拉辛在球隊的定位也將面臨巨大挑戰。年僅25歲的拉辛在大聯盟賽場上的經驗尚淺，雖然打擊表現勉強維持水準，但在引導投手方面顯得力不從心。近期他與二刀流球星大谷翔平在比賽中的摩擦，更將其缺乏職業經驗與心理素質的問題推上風口浪尖。目前道奇隊在40人名單中缺乏能分擔史密斯傷退後空缺的即戰力，球隊需要一名天賦或許並非頂尖、但能帶來安定感的有經驗捕手，與它們陣容明星投手群搭檔。《加州郵報》隨隊記者傑克·哈里斯（Jack Harris）分析，道奇隊目標鎖定了現效力於大都會系統的羅特維特。這位捕手對於道奇球迷而言並不陌生，他曾於去年季中轉投道奇，並在史密斯與拉辛傷退的困難時期扮演了「救世主」的角色。羅特維特去年9月獲得重用，不僅與山本由伸培養出極佳默契，更曾在對戰金鶯隊時，引導投手陣容一路投至9局2出局，險些完成無安打比賽。他在去年的季後賽中先發蹲捕4場全數獲勝，打擊率更高達4成29，是道奇得以衛冕世界大賽冠軍的功臣之一。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）雖多次表示球隊會集體協助拉辛適應大聯盟，但在爭冠如火如荼的賽季中，球隊無法等待菜鳥慢慢長大。分析師認為，羅特維特回歸道奇後的定位雖為替補，但其豐富的經驗與守備穩定性，能為道奇薄弱的捕手陣容提供必要的「深度」。對於大谷翔平、山本由伸等大投手而言，搭檔的捕手個人能力是其次，能夠傾聽他們的意見更重要。而羅特維特不僅熟悉道奇的投手體系，更能提供拉辛所缺乏的心理穩定度和溝通能力。這筆預期的交易若成真，將能讓道奇隊在史密斯缺陣期間，更有底氣面對高強度的季後賽爭奪。拉辛目前正處於職業生涯的十字路口，雖然他的天賦肉眼可見，但在道奇隊這種豪華陣容之中，不需要他有太多的個人意識，更多為團隊設想，可能是他要更進一步的關卡。