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行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例草案」，預計經費上限新台幣2100億元，不過遭到藍白黨團挾人數優勢聯手封殺，並另計劃提出黨版。對此，台中市長盧秀燕今（29）日受訪時，表態支持國民黨版本的無人載具條例，並建議投入2400億元經費推動相關產業發展，喊話打造「下一個護國神山」。盧秀燕表示，她建議的2400億元經費可納入一般預算，分6年編列，每年約400億元，實際金額仍可透過協商調整。她強調，推動無人機產業有2大重要原因，第一是因應國際局勢變化，提升台灣自身防衛能力；第二則是把握全球市場需求，發展新的產業動能。盧秀燕指出，從俄烏戰爭到伊朗相關衝突，都能看到無人機「小兵立大功」，不僅改變戰場型態，也凸顯各國積極布局無人載具技術。她認為，台灣具備完整製造供應鏈與科技實力，若能投入資源，有機會繼半導體產業之後，再打造下一座「護國神山」。針對無人機條例推動方式，盧秀燕也建議由立法院國民黨團自主提出版本，因為立法委員來自民間、擁有民意，他們知道怎麼樣的條例，比較能夠符合社會的期待跟觀感。