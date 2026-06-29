《戰鬥陀螺 X》熱潮持續席捲全台，各地區幾乎是「補貨即秒殺」，甚至演變成「哪裡有貨、哪裡就有人龍」。這股熱潮如今佔領宜蘭，新月廣場昨（28）日舉辦戰鬥陀螺販售活動，一早就吸引大批玩家、家長到場排隊，隊伍一度繞滿整個樓層，百貨公司被人潮擠爆，宜蘭人表示「跨年都沒有這麼多人」。由於現場人數遠超預期，業者緊急改採抽籤購買，避免人潮擁擠造成危險。
「哪裡開賣、哪裡就爆滿」 玩家：現在是在搶陀螺
Funbox 宜蘭新月廣場店，28日舉辦戰鬥陀螺販售活動，人潮沒有被不穩定的天氣嚇跑，反而一路從店門口延伸至整個樓層，玩具區被大批民眾包圍，許多玩家和家長還沒開門都先就戰鬥位置等待。由於排隊人數遠遠超出預期，百貨考量安全及秩序，臨時宣布改採抽籤方式販售，誇張的人潮嚇到不少民眾「根本沒想到會這麼扯」。
百貨業者表示，排隊隊伍最長一度繞行廣場約兩圈半，壯觀景象讓不少宜蘭人驚呼「第一次看到新月這麼多人」，甚至有人笑稱「不是周年慶，也不是跨年，竟然是戰鬥陀螺」。近幾個月來，戰鬥陀螺X只要有新品上市或通路補貨，一定會出現排隊人潮，不少玩家甚至凌晨就開始卡位，就怕買不到。
由於熱門商品長期供不應求，不少 Funbox 門市更直接貼出公告，連續三行寫著「現場沒有貨、現場沒有貨、現場沒有貨」，甚至幽默補上「（問店員也是沒有貨喔～）」。不少玩家笑說，「現在不是在玩戰鬥陀螺，是在搶戰鬥陀螺」、「哪裡補貨，哪裡就排爆」、「有貨比抽SSR還難」。
網友兩派熱議 有人喊誇張、有人：這就是童年
宜蘭現場畫面曝光後，也在 Threads、Facebook 等社群掀起討論。有玩家分享，現場排隊人潮至少維持半小時，更有人粗估人數可能超過2000人甚至更多。不少網友紛紛留言表示「根本比演唱會還難搶」、「第一次看到新月廣場被擠成這樣」、「現在最熱門的不是球鞋，是陀螺」、「爸爸比小孩還瘋」。
也有不少玩家認為，這波熱潮除了收藏價值外，更重要的是重新找回童年回憶，「以前是爸爸小時候玩，現在換陪小孩一起玩」、「很久沒有看到玩具可以讓大人、小孩一起排隊了」，認為《戰鬥陀螺 X》成功讓不同世代重新聚在一起。
值得一提的是，這股熱潮短時間內恐怕還不會降溫。台茂購物中心 Funbox 已公告，今（29）日將販售包括 CX-01「蒼龍勇氣」、CX-11「帝王威能」、UX-13「魔像奇岩」、UX-14「天蠍長矛」 等多款熱門商品及隨機強化組，昨晚已經吸引大批玩家排隊，讓不少網友笑稱「看來下一個被戰鬥陀螺攻陷的，就是台茂了。」
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Funbox 宜蘭新月廣場店，28日舉辦戰鬥陀螺販售活動，人潮沒有被不穩定的天氣嚇跑，反而一路從店門口延伸至整個樓層，玩具區被大批民眾包圍，許多玩家和家長還沒開門都先就戰鬥位置等待。由於排隊人數遠遠超出預期，百貨考量安全及秩序，臨時宣布改採抽籤方式販售，誇張的人潮嚇到不少民眾「根本沒想到會這麼扯」。
百貨業者表示，排隊隊伍最長一度繞行廣場約兩圈半，壯觀景象讓不少宜蘭人驚呼「第一次看到新月這麼多人」，甚至有人笑稱「不是周年慶，也不是跨年，竟然是戰鬥陀螺」。近幾個月來，戰鬥陀螺X只要有新品上市或通路補貨，一定會出現排隊人潮，不少玩家甚至凌晨就開始卡位，就怕買不到。
宜蘭現場畫面曝光後，也在 Threads、Facebook 等社群掀起討論。有玩家分享，現場排隊人潮至少維持半小時，更有人粗估人數可能超過2000人甚至更多。不少網友紛紛留言表示「根本比演唱會還難搶」、「第一次看到新月廣場被擠成這樣」、「現在最熱門的不是球鞋，是陀螺」、「爸爸比小孩還瘋」。
也有不少玩家認為，這波熱潮除了收藏價值外，更重要的是重新找回童年回憶，「以前是爸爸小時候玩，現在換陪小孩一起玩」、「很久沒有看到玩具可以讓大人、小孩一起排隊了」，認為《戰鬥陀螺 X》成功讓不同世代重新聚在一起。