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韓國隊在本屆美加墨世界盃小組賽爆冷出局，國內檢討聲浪持續延燒。韓國足球名宿李天秀近日在個人頻道開砲，痛批韓國足協與總教練洪明甫毀掉全國球迷等待4年的世界盃，直言這已經不是單純輸球，而是韓國足球必須全面改革的警訊。李天秀是韓國足壇極具代表性的人物，球員時期曾入選2002年日韓世界盃韓國隊名單，隨隊寫下隊史首闖4強的驚奇之旅。他職業生涯曾效力蔚山現代、西甲皇家社會、荷甲飛燕諾等隊，也曾在2002年獲選亞洲年度最佳年輕球員，退役後仍活躍於韓國足球評論圈。如今面對韓國隊再次在世界盃失利，他的批評也格外受到關注。本屆世界盃韓國隊備戰過程一路風波不斷，從克林斯曼（Jurgen Klinsmann）下課到新帥遴選，韓國足協始終深陷爭議。洪明甫在程序正當性受到質疑的情況下接手國家隊，雖然曾強調要「用結果證明自己」，但直到世界盃開踢，韓國隊仍缺乏清楚的戰術藍圖，防守端更是漏洞百出。韓國隊小組賽首戰雖逆轉擊敗捷克，但隨後接連敗給墨西哥與南非，尤其最後一戰只要拿下平手就有機會出線，卻以0比1不敵南非，最終提前出局。更尷尬的是，南非主帥布羅斯（Hugo Broos）賽後甚至直言，韓國隊的表現「完全在預料之中」，被外界解讀為韓國戰術早已被對手看穿。李天秀在節目中怒批：「因為足協和洪明甫這幾個人，全韓國等了4年的世界盃就這樣毀了，這像話嗎？」他更點名洪明甫過去已經有過帶隊征戰世界盃的經驗，2014年巴西世界盃輸給阿爾及利亞後，曾以「分析不足」作為理由，如今在足球資訊與數據如此發達的年代，這樣的說法已經不能再被接受。李天秀認為，這次失敗徹底暴露韓國足球從選帥、戰術準備到臨場管理的全面崩盤。他表示，看到韓國隊淪落到必須等待烏茲別克等其他國家比賽結果來決定命運，讓他感到「悲慘又憤怒」，相關負責人都應該準備引咎辭職。除了戰術問題，李天秀也質疑教練團的體能管理。他指出，韓國隊在高原地區比賽，教練團竟未能預先掌握球員可能出現呼吸困難、體能下滑等狀況，讓他直呼不可思議。他痛批：「看看你們把球員的競技狀態管理成什麼樣子了？不要再用那些冠冕堂皇的話來推卸責任。」李天秀最後更直言，韓國足球已經到了必須推倒重來的時刻，「洪明甫得走，足協主席也得走。」這番重話迅速引發韓國球迷共鳴，也讓針對韓國足協的問責聲浪來到高點。韓國隊世界盃失利不只是一場小組賽出局，更可能成為韓國足球體制改革的引爆點。