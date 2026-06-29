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▲未來一周降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

對流雲系帶來大雨開炸！中央氣象署今（29）日上午10時30分發布大雨特報，雙北、桃竹苗、中彰投、雲嘉南共15縣市注意，預計持續影響到今晚。氣象署表示，受到對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（29）日午後中部以北地區、南部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區應慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水；臺東地區及恆春半島亦有局部較大雨勢發生。◾影響時間：29日上午至29日晚上◾大雨特報：北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區中央氣象署指出，今（29）日臺灣附近水氣還是稍多，環境為偏南風，迎風面臺東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區中午前為多雲到晴，午後西半部地區及宜蘭、花蓮山區有局部短暫雷陣雨，尤其在西半部地區有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具備用，中午後請留意天氣變化。在連日降雨的情況下，土壤含水量較多，建議民眾暫時避免前往山區活動；溫度方面，各地高溫普遍約31至34度，感受偏熱，尤其彰化到屏東內陸地區有局部35到36度高溫發生的機會，應注意防曬並多補充水分。