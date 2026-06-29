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桃園市長張善政拋出「可負擔住宅」政策，主張協助青年家庭以市價5至6折取得永久居住權，不過，由於現行《住宅法》以「只租不賣」的社會住宅制度為主，相關方案仍待跨部會研議，國民黨立委牛煦庭日前則質疑行政院刻意拖延，對此，民進黨桃園市長參選人黃世杰今（29）日表示，希望這是一個好的、能夠保障年輕人權益的政策，而非淪為「可宣傳住宅」，市府應正視各界問題，才不會說這是中央卡關、阻擋，這非常不公平。張善政提出「可負擔住宅」政策，相關自治條例已於桃園市議會三讀通過，行政院在6月15日發函給桃園市政府，指「因涉及民眾權益且案情複雜，須較長時間審查」，因此依地方制度法規定延長核定期限，引起藍委批評。黃世杰上午在桃園和逸飯店舉行競選主視覺發表暨桃園戰隊記者會，並與26名市議員及參選人合體，正式宣誓繼續深入基層，到山間、海邊、城市中與市民見面，一起用行動力與活力，勾勒對桃園的願景。對於「可負擔住宅」政策，黃世杰受訪時表示，居住正義是利益良善，但「可負擔住宅」的制度設計，仍存在很多的缺失跟問題，市政府不能每次遇到公共議題討論，就要用抹黑、政治攻防的方式；他直言，這個議題非常的複雜，他曾提到「產權」的議題，是非常需要好好來探討跟討論，才能保障年輕的家庭來買房子時，在權益制度上得到完善保障，「這樣的議題討論，應該是可受公評的」。黃世杰提到，希望可負擔住宅，是一個好的、能夠保障年輕人權益的政策，而不是淪為「可宣傳住宅」，若政策只是淪為宣傳用途，事實上未來產生很多法律上的糾紛、爭議，會造成弊大於利的狀況，而現在內政部也沒有給出特定的結論跟答案，希望桃園市政府能聽取民間意見、學者專家、不動產專業業者等意見，不能每次都只說，在研議的過程中就已經盤點，事實上，對於未來可能潛在的買受人來講，需要的是一個確切的答案。黃世杰呼籲，桃園市政府應該真正的面對大家的疑慮跟問題，並做出清楚的說明，才不會只要中央基於專業審查角度，提出任何問題，都說是卡關、都說是在阻擋，這是非常不公平的說法。