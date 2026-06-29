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▲謝姓男子穿越車陣縫隙時，不慎擦撞一輛停等紅燈的自小客車後照鏡，謝姓騎士當下自認只是碰一下「應該還好吧」未停留處理便逕自離去(圖/記者鄧力軍翻攝)

常見機車騎士夾雜在大車流中，穿越車陣縫隙，相當考驗駕駛技術，若稍有失準，就可能與其他車輛發生「親密接觸」。臺中一名23歲的謝姓男子穿越車陣縫隙時，不慎擦撞一輛停等紅燈的自小客車後照鏡，謝姓騎士當下自認只是碰一下「應該還好吧」未停留處理便逕自離去，遭碰撞的自小客車車主當場傻眼。警方獲報後循線追查，不到2小時即迅速找到謝姓騎士，請他到案說明並告發開出罰單。臺中市政府警察局第三分局交通分隊警員黃士紘日前中午12點多，獲報前往東區環中東路與振興路口處理交通事故，員警到場時，僅有33歲的陳姓男子留在現場。陳男表示，稍早駕車於車流量大的太平橋停等號誌時，突如其來的碰撞聲讓他嚇了一跳，原來是一輛機車穿越車陣時擦撞其車輛左後照鏡，該名騎士持續向前騎乘一段距離後，卻僅回頭查看一眼便直接離去。陳男隨即將車輛停靠路旁檢查，發現左後照鏡因撞擊導致電動收折功能故障，無法正常收折，氣憤之餘立即報警求助。員警根據其提供的行車紀錄器畫面展開追查，很快便聯繫上肇事的謝姓騎士到案說明。謝男向警方坦承，當時確實知道自己擦撞到車輛後照鏡，但因車速不快，自認碰撞情形不嚴重，才未停留處理便直接離開，對於當時便宜行事，未留在現場處理也感到抱歉。警方依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對其肇事後未依規定處置的行為進行告發，陳男得知警方不到2小時便火速破案，也深表感謝。警方提醒，依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，汽車駕駛人發生交通事故，無人受傷或死亡而未依規定處置者，可處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰；肇事逃逸者，並得吊扣駕駛執照1個月至3個月。民眾若不慎發生交通事故，無論事故大小或車損程度，都應留在現場並撥打110報警處理，切勿因認為損害輕微、車損可由保險理賠等因素而擅自離去，以免面臨後續法律責任，得不償失。