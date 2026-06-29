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台北圓山保齡球館昨（28）日深夜遭後方山坡巨石砸穿，屋頂、牆面破了大洞，鋼筋外露、水泥塊四散，現場滿目瘡痍，所幸當時無人在場，否則後果不堪設想。第一時間，北市大地工程處、消防局以及圓山保齡球館經理趕赴現場勘查，暫無立即性的大面積崩塌危險。對此，台北市長蔣萬安表示，一早跨局處相關單位就到場勘查，確保整體的安全。蔣萬安說，球館本身停業，附近的三處民宅，也沒有住人，但大地處即刻到現場緊急應變，警察局也對登山步道拉起封鎖。另外，為避免土石鬆動造成二次危害，警方對現場加強巡守戒備，嚴格禁止民眾與用路人誤闖或靠近警戒區域，以防止意外發生，確保民眾人身安全。不過，圓山保齡球館後方的山脈，有許多的登山步道，北市府是否有監測相關的水土保持？蔣萬安指出，其實都有持續的監測，不過圓山這邊的落石到底這一次是不是因為連日的好大雨所造成的，會持續的了解這次的成因，也會對全市各登山步道持續做一定的監測。