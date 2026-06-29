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愛心專戶最小1歲受惠 欠費仍可就醫

健保署為了持續協助弱勢家庭，透過健保愛心專戶協助清償健保費，保障就醫權益。而此次與宜蘭縣政府社會局合作，台北業務組組長李純馥說，協助家庭達到115戶、受惠129人，金額共近180萬元。一名家住員山鄉的57歲曾先生，因為中風無法工作，同時患有失智症、領輕度身心障礙手冊，且為低收入戶；另外一位從事粗工的53歲廖先生則是因右腳受傷，缺乏治療導致截肢，喪失工作及住處，領中度身心障礙手冊及低收入戶資格，導致無力處理健保費用。李純馥表示，上述個案皆為宜蘭縣政府社會處列入弱勢關懷對象，透過通報系統得知個案狀況，也立即啟動健保愛心專戶，協助繳納健保欠費。李純馥說，健保署愛心專戶主要協助低收入戶、弱勢兒少、重度身心障礙者及各地縣市政府社會局關注的弱勢對象。而此次受惠者最小1歲，最大長者87歲。李純馥進一步說明，健保署於91年設立「健保愛心專戶」，匯集各界愛心善款，協助弱勢清償健保欠費。據統計截至115年5月底，受惠人數逾6千人。但因應愛心專戶預算有限，會根據不同年度、縣市進行處理。目前台北業務組的愛心專戶仍有945萬元可供運用。李純馥也提到，民眾若逢經濟困難，無法繳納欠費，健保提供分期、紓困基金無息申貸等協助措施，以紓解其健保欠費壓力。若有看病需求，欠費民眾一樣可至醫療院所就醫，不會鎖卡。