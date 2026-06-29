台灣電動機車市場電池資費又引發爭議，機車大廠光陽（KYMCO）近日通知旗下電動機車Ionex車主，將調整電池交換服務資費方案，並要求車主重新簽訂契約，引發大批車主強烈反彈，原本「終身免基本費」的用戶，現在也被要求換約，批評新方案導致使用成本大漲。消基會今（29）日召開記者會，重批業者片面要求換約的行為「違背誠實信用原則」，讓消費者淪為「電池人質」，並強烈呼籲政府應儘速訂定電池服務契約規範。《NOWNEWS》記者實際去電光陽，截至截稿前尚未有回應。
計價方式突變、資費大漲！Ionex 車主控訴權益受損
根據消基會接獲的投訴，多位 Ionex 車主表示，光陽近日突然宣布將原本以「安時（Ah）」計價的收費模式，修改為以「度數（kWh）」計價，或是直接調漲使用資費。這波資費調整導致大批現有車主的權益受到嚴重衝擊，主要爭議點包括：
📍計價基礎變更： 有車主反映，雙顆電池車款原有299元及499元等資費方案可供選擇，換電服務費率約為每安時1.7元至2.3元不等，現在不僅取消原有低月租方案，雙顆電池車款最低月租門檻提高至518元起，並另加計換電服務費率（又稱電池使用費）。以原本計價方式來看，每安時1.7元換算成每度電價格為34元，現在則改為一度電100元。
📍強制終止舊方案： 業者以「停止原方案」為前提，變相強迫車主接受新約。
📍使用成本攀升： 新方案讓原本精打細算的通勤族負擔大增，引發網路社群集體炸鍋。
昔喊「終身免基本費」今逼換約！消基會痛批：嚴重辜負消費者信賴
消基會指出，本次爭議中最令消費者難以接受的，是許多早期購車的用戶。當時這群車主是基於業者所承諾的「終身免基本費」等優惠誘因，才決定信任品牌並購買特定車款。如今業者卻採取片面要求換約的手法，並以停用原方案來要挾車主。消基會認為，無論企業如何調整經營策略或資費制度，都應保障當初承諾的用戶權益。
消基會指出，業者回函表示主張原契約租賃期間為24個月，契約期滿後，消費者如欲繼續使用服務，應依公司當時公告之最新資費方案辦理續約，相關通知均依契約規範辦理。但消基會認為，本案爭議核心不在於契約是否到期，而是業者是否透過定型化契約條款，讓消費者形成高度依賴關係後，又單方面漲價。依《消費者保護法》第12條規定，定型化契約條款若顯失公平者無效，而顯失公平，除條文本身是否明確外，也要考量：
一、雙方資訊是否對等；
二、消費者是否具有實質協商能力；
三、業者是否利用其優勢地位加重消費者負擔；
四、契約變更是否超出消費者合理預期。
消基會對此嚴正聲明，業者此舉不僅違背誠實信用原則，更有引人錯誤之處，已經嚴重辜負了消費者的信賴。
綠能政策下的無奈：消費者為何淪為「電池人質」？
近年來，政府為推動「淨零轉型」與綠色運輸政策，祭出許多購車補助、租稅優惠，並積極協助業者建置充換電基礎設施，鼓勵民眾將電動機車作為日常交通工具。但消基會指出，當消費者買下電動機車後，後續的電池交換服務與能源管理系統，其實完全掌握在單一業者手中。代表消費者在購車後便失去了選擇其他服務提供者的權利，面對業者調漲資費或變更契約內容時，只能毫無還手之力地「被動接受」。這種綁定關係，正是讓電動機車族淪為「電池人質」的核心主因。
針對日益擴大的電動機車資費爭議，消基會認為不能僅靠消費者與業者單獨談判，主管機關必須主動介入。消基會呼籲，政府應針對電動機車的「電池交換服務」迅速訂定專屬的契約規範與定型化契約應記載及不得記載事項，明確限制業者不得片面更改核心資費與早鳥優惠承諾，才能在推動綠能政策的同時，切實保障廣大電動機車族的消費權益。
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根據消基會接獲的投訴，多位 Ionex 車主表示，光陽近日突然宣布將原本以「安時（Ah）」計價的收費模式，修改為以「度數（kWh）」計價，或是直接調漲使用資費。這波資費調整導致大批現有車主的權益受到嚴重衝擊，主要爭議點包括：
📍計價基礎變更： 有車主反映，雙顆電池車款原有299元及499元等資費方案可供選擇，換電服務費率約為每安時1.7元至2.3元不等，現在不僅取消原有低月租方案，雙顆電池車款最低月租門檻提高至518元起，並另加計換電服務費率（又稱電池使用費）。以原本計價方式來看，每安時1.7元換算成每度電價格為34元，現在則改為一度電100元。
📍強制終止舊方案： 業者以「停止原方案」為前提，變相強迫車主接受新約。
📍使用成本攀升： 新方案讓原本精打細算的通勤族負擔大增，引發網路社群集體炸鍋。
消基會指出，本次爭議中最令消費者難以接受的，是許多早期購車的用戶。當時這群車主是基於業者所承諾的「終身免基本費」等優惠誘因，才決定信任品牌並購買特定車款。如今業者卻採取片面要求換約的手法，並以停用原方案來要挾車主。消基會認為，無論企業如何調整經營策略或資費制度，都應保障當初承諾的用戶權益。
消基會指出，業者回函表示主張原契約租賃期間為24個月，契約期滿後，消費者如欲繼續使用服務，應依公司當時公告之最新資費方案辦理續約，相關通知均依契約規範辦理。但消基會認為，本案爭議核心不在於契約是否到期，而是業者是否透過定型化契約條款，讓消費者形成高度依賴關係後，又單方面漲價。依《消費者保護法》第12條規定，定型化契約條款若顯失公平者無效，而顯失公平，除條文本身是否明確外，也要考量：
一、雙方資訊是否對等；
二、消費者是否具有實質協商能力；
三、業者是否利用其優勢地位加重消費者負擔；
四、契約變更是否超出消費者合理預期。
消基會對此嚴正聲明，業者此舉不僅違背誠實信用原則，更有引人錯誤之處，已經嚴重辜負了消費者的信賴。
近年來，政府為推動「淨零轉型」與綠色運輸政策，祭出許多購車補助、租稅優惠，並積極協助業者建置充換電基礎設施，鼓勵民眾將電動機車作為日常交通工具。但消基會指出，當消費者買下電動機車後，後續的電池交換服務與能源管理系統，其實完全掌握在單一業者手中。代表消費者在購車後便失去了選擇其他服務提供者的權利，面對業者調漲資費或變更契約內容時，只能毫無還手之力地「被動接受」。這種綁定關係，正是讓電動機車族淪為「電池人質」的核心主因。
針對日益擴大的電動機車資費爭議，消基會認為不能僅靠消費者與業者單獨談判，主管機關必須主動介入。消基會呼籲，政府應針對電動機車的「電池交換服務」迅速訂定專屬的契約規範與定型化契約應記載及不得記載事項，明確限制業者不得片面更改核心資費與早鳥優惠承諾，才能在推動綠能政策的同時，切實保障廣大電動機車族的消費權益。