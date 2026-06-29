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一席話綠委炸鍋 游盈隆親上火線說明始末

挨轟史上最差主委 游盈隆反嗆不分青紅皂白未審先判

中選會主委游盈隆日前到雲林縣選委會視察，提及「年底公投綁大選必然趨勢」讓部分綠委炸鍋，砲轟是史上最差主委。對此游盈隆今（29）日特別召開記者會，說明立法院將兩項公投逕付二讀，大家很清楚在野聯手實際就極有可能成為公投提案，自己講的是一個可能性，完全無關個人是否贊同公投，怎麼會引來未審先判毫無根據的指責？而執政黨立委不分青紅皂白，毫無根據的指控，反嗆全屬子虛烏有，這是一種不負責任的行為，「深感不解、痛心與遺憾，要在這邊表達嚴重的抗議」。針對日前發布新聞稿中一句「年底公投綁大選必然趨勢」引發部分綠委炸鍋，游盈隆今日特別召開記者會澄清，當時在雲林縣視察選務籌辦情形，就知道立法院已經通過兩項公投逕付二讀，因此就判斷說，立法院今年對公投的態勢已經相當明顯。游盈隆說，提及公投綁大選已成必然趨勢，講得是一種可能性，大家也都很清楚，只要立法院在野黨聯手將法案逕付二讀，然後直送協商，實際的意思就是很可能在今年被通過成為公投提案，自己講的是一個可能性，完全無關個人是否贊同公投。游盈隆指出，公投案的審議，中選會當然依法行政，嚴格秉持作為獨立機關、獨立行使職權，不受任何外力的干擾和影響。但是這程序都還沒開始，目前只是在國會看起來有這樣的一個態勢。因此自己呼籲全體選委會同仁，面對今年的這一場地方大選，絕對不可掉以輕心，怎麼會引來未審先判這樣毫無根據的指責，中選會作為一個全國最高的選務機關，不應該去受到這種毫無根據的謾罵、指責。游盈隆強調，自己上任後剛滿2個月，跟中選會同仁戰戰兢兢、如履薄冰的心情，兢兢業業、按部就班推動相關選務，沒有逾越任何不該逾越的分寸。而相關公投提案及審議有嚴謹的法定程序，中選會不是橡皮圖章，一定會依法行政、獨立行使職權，不受任何外力的干擾，不負全民所托，請大家務必放心。游盈隆也反嗆，至於執政黨籍立委不分青紅皂白，毫無根據的指控他及中選會未審先判等，全屬子虛烏有，這是一種不負責任的行為。可能造成社會一部分人不必要的誤解，增添人民對於政府機關的不信任和不滿。自己深感不解、痛心與遺憾。要在這裡表達嚴重的抗議，此風不可長，希望所有的不實指控到此為止，不要干擾後續選務的辦理，不利選務的進行。