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2026年美加墨世界盃進入32強淘汰賽，日本隊成為全球最受矚目的亞洲代表，連向來被視為足球世仇的中國球迷，也在26日清晨聚集酒吧為日本隊聲嘶力竭地加油，讓這支「藍武士」的話題熱度遠超亞洲任何一支球隊。26日日本對瑞典的小組賽，上海一家運動酒吧清晨便湧入超過50名專程為日本隊加油的中國球迷。下半場日本隊進球瞬間，全場沸騰，中國球迷跟著起立鼓掌歡呼，場面宛如日本主場。最終日本以1比1平手瑞典，賽後一名中國球迷表示：「我覺得日本隊很有希望，他們是亞洲的希望，亞洲沒有比日本隊更強的球隊。」這番話道出了許多亞洲球迷的共同心聲。這次是日本隊繼2022年卡達世足後再度挺進32強，小組賽表現相當穩健。日本在小組賽中展現出高度組織性的防守反擊風格，憑藉整體紀律與快速轉換，順利從小組出線，延續近年在世足賽場越來越受尊重的地位，也讓亞洲球迷普遍對這支球隊寄予厚望。然而真正的考驗才剛開始。日本32強的對手，正是五屆世界冠軍、桑巴足球代名詞的巴西。這場賽事在巴西已引發全國性轟動，里約熱內盧州等多個城市正採取措施讓公務員放假觀球，大多數商店比賽期間將關門，甚至連藥局也宣布歇業，整個國家沉浸在對這場比賽的高度期待中。巴西球迷也開始正視日本的威脅，一名球迷坦言：「我有點擔心，因為我知道日本隊進步很大，但我相信巴西隊會贏。」另一名球迷則說：「整個巴西，甚至全世界都會關注這場比賽，這將是一場精彩絕倫的比賽。」分析人士普遍認為，日本這次確實具備成為黑馬的條件。首先，日本聯賽與球員的整體水準持續提升，大批主力效力歐洲頂級聯賽，技戰術早已脫離「亞洲水準」的框架；其次，日本隊向來擅長以組織紀律對抗身體條件更優越的對手，2022年卡達世足一役擊敗德國與西班牙，早已證明它有能力挑戰世界強隊。不過巴西仍是本屆世足最被看好的奪冠熱門之一，兩隊實力差距仍在，日本若要晉級八強，必須打出近乎完美的比賽。但對於整個亞洲的球迷而言，這場日本對巴西的對決，早已是本屆世足最令人屏息期待的一場好戲。