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在野黨立法院黨團提出五項提案，國民黨團提出包括鞭刑、反廢死與重啟核電，而民眾黨團則聚焦移轉投票及交通罰鍰全數用於改善道路交通安全環境，民進黨團目前則暫無公投提案計畫。對此中選會主委游盈隆今（29）日表示，懇切的建議國會去考量，「今年公投數量是一個恰恰好、兩個有點多、三個受不了」。游盈隆日前視察雲林縣選委會時，一席「年底公投綁大選必然趨勢」引發部分綠委炸鍋，對此今日特別召開記者會說明，針對執政黨立委砲轟其內容一一反擊。至於在野黨團針對不同議題提案公投，游盈隆表示，公投提案的未來可能發展，自己要強調，到底選務系統能夠承載多少的公投？在這邊很懇切的建議國會去考量，「今年公投數量是一個恰恰好、兩個有點多、三個受不了」。游盈隆呼籲各政黨，在推動公投之際，也負責任的一併考慮選務系統承載能量的極限，讓中選會把選務辦好，把九合一地方選舉順利完成，也讓公投能夠順利的完成，「這是我們的至高無上的目標」。