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▲競選總部榮譽主委許信良。（圖／記者陳佩君攝，2026.06.29）

▲黃世杰上午舉行競選主視覺發表暨桃園戰隊記者會。（圖／記者陳佩君攝，2026.06.29）

民進黨桃園市長參選人黃世杰今（29）日公布「心桃園，動起來」競選主視覺，不只是一句口號，更代表改變桃園的決心，盼能讓桃園重新成為令人心動的國際大都會，找回城市向；他也批評，市府官網宣傳，卻使用AI影片，「我們在網路上看到好多的桃園鄉親，都出來說這不是我家，我們覺得非常地丟臉」。黃世杰上午在桃園和逸飯店舉行競選主視覺發表暨桃園戰隊記者會，包括競選總部主委范振修、競選總部榮譽主委許信良、桃園市黨部主委張火爐，以及26名市議員參選人都到場支持。許信良表示，他很榮幸來輔選，因為他輔選的市長，是比台北市長蔣萬安更棒的市長參選人。他說，黃世杰是建國中學第一名畢業，蔣的成績遠不如黃，所以黃是比蔣更棒的市長參選人。黃世杰說，今天這場團結成軍記者會，是要傳達競選主軸、主視覺，以及團隊要翻轉桃園、改變桃園決心，今天共同提出「心桃園動起來 」這樣意象，除了從桃園最美風景出發，相信這樣的願景，能讓桃園再度成為一個令人心動的國際大都會；他提到，過去在升格直轄市時，整個桃園不同了，除了建設突飛猛進外，也看到重大建設都在前進、規劃。黃世杰透露，當黨主席賴清德諮詢他回鄉、投入選戰時，他義無反顧，因為他身在桃園、長在桃園，而不管是移入、移居桃園，對桃園有憧憬的年輕家庭，都感受到這幾年公車越來越難等，也看到，美麗的桃園海岸，有石滬、藻礁、沙丘，但市府官網卻用AI影片代表，「我們在網路上看到好多的桃園鄉親，都出來說這不是我家，我們覺得非常地丟臉」。黃世杰也批評，市府沒有用心在大小事情上，無法讓市政推進、動起來，能否再次吸引年輕人願意在桃園生養小孩、願意回桃園照顧長輩，這是他們也努力的目標，因此他們提出「市營公車」的政策願景，讓政府承擔起，改造大眾運輸路網責任；此外，面對少子化問題，政府拋出18項對策方案，也會得廣泛支持，在這個基礎上，他認為桃園還要照顧更多，除了要減壓年輕家庭的負擔外，也要解決年輕家庭要面對的問題。黃世杰進一步表示，未來將與桃園隊各區議員攜手推動各項改革，包括規劃市營公車完善路網，解決桃園公車脫班、減班問題；提升敬老卡點數至1200點，並拓展敬老卡使用範圍，未來不僅可用於交通，也可在特約醫院、健保藥局、農漁會、超商、超市等場所使用；補助0到12歲兒童及65歲以上長者免健保費，照顧市民健康；增加公共托育量能，建立公托地圖，減輕年輕家庭負擔。黃世杰強調，第一波政見都是從市民生活需求出發，要全方面照顧桃園。「我們要動起來、交通要動起來、市政的建設要動起來！我們一條捷運不能夠流標六次而毫無作為！」黃世杰強調，市政善需要用心、努力去做變革，今天也希望所有議員、市民、桃園能團結起來，一起邁向更好的未來，讓桃園再度成為一個令人心動的城市，讓大家願意移居到桃園，讓大家願意在這邊生養下一代。