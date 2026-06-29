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全台最高科技大樓建築：266公尺、55層樓電梯安裝量最大

商用不動產交易熱絡 高端電梯市場成長可期

四大核心技術特色

崇友今（29）日宣布拿下最高科技大樓的新梯大案，為金仁寶集團在北投士林科技園區T16基地的總部大樓。崇友總經理游本立指出，新建工程專案預計將於2028年完工驗收認列，進一步墊高在手訂單金額近百億水準。他也預估，今年營收有望再創新高，獲利也會再向上成長。金仁寶總部大樓新梯案，將興建地上55層、地下4層，建築高度達266公尺，為目前全台最高且電梯使用安裝量最大的AI科技總部大樓。游本立說，以往台北盆地以東西軸線發展，如已經拿下的新光人壽摩天大樓跟台北101大樓，而現在圓山以北幾乎沒有較高的建築物，為南北向發展關鍵為指標性個案，更凸顯崇友在新梯智慧綠能技術規格與高階客製化能力、高妥善率維修保養服務。游本立說，本案預估約有2億元收入認列，在2028年後認列；今年營收預估有機會再創新高，獲利也會持續上調，惟要達到雙位數成長仍有困難。觀察2026年上半年全台商用不動產交易市場已達1,528億元，成交規模再創新高，看好在AI投資外溢效應帶動下，國內科技總部大樓、研發中心與商用不動產需求熱絡，有助於創造高端電梯市場具備良好成長空間。游本立表示，隨著AI基礎建設、科技總部大樓、研發中心與商用不動產投資需求升溫，台灣高端電梯市場正迎來新一波升級商機，而崇友致力成為科技產業客戶建立AI生態圈的重要合作夥伴。發言人郭啟文指出，崇友已建立四大核心技術特色，作為搶進AI基礎建設與高端電梯市場的重要競爭利基，包括：：本案導入國產每分鐘360公尺超高速電梯，首次應用於超高樓層場域，可有效縮短通勤時間並提升人流效率，亦象徵國產電梯運行速度與技術水準之新里程碑。：採用永磁同步主機（PMSM），具備高效率、低耗能與高可靠度等優勢，機械效率達95％、節電約35％，且可搭配電力回生裝置，可將電梯運轉過程中產生的能量回收再利用，最高可達45％節能效果，有助降低整體能耗並提升建築節能效益。：透過電梯整合連網技術及自行開發雲端電梯監控系統，可即時掌握電梯運行與設備狀態，並整合維保服務，異常時可即時通報與派工，將安全管理由被動轉為主動防護，提升電梯運行安全與維修效率。：透過自動群組管理、樓層分區、時段運行分析及乘載需求進行智慧最佳化派車，有效提升人流運輸效率、縮短等待時間，並降低不必要運轉耗能，強化高端電梯案源人流輸送效率與效能管理。