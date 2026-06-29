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家樂福7月1日改名！量販叫「萬家福」、超市叫「樂家康」

▲7月1日起新品牌將正式亮相，陪伴台灣消費者近40年的「家樂福」名稱，也將正式成為歷史。（圖／記者朱永強攝）

全台家樂福門市招牌開拆！7月1日新品牌登場

▲家樂福6月30日前仍可使用舊品牌，7月1日後才能啟用新品牌，但許多門市招牌已開始拆除或遮蔽舊名。（圖／記者朱永強攝）

陪伴台灣近40年的家樂福即將走入歷史，7月1日起開始以新品牌名稱亮相。根據最新消息表示，，雖然官方仍維持保密態度，但公司名稱、商標申請及分公司登記都已陸續曝光相關線索。根據記者掌握的消息，全台舊品牌自上周起已陸陸續續拆除，為了就是在7月1日起開始逐一安裝掛上新品牌。統一集團於2023年7月完成台灣家樂福股權收購，並於2025年底宣布終止與法國家樂福的品牌授權，正式展開品牌轉型作業。今年2月，公司名稱已率先更改為「康達盛通生活事業股份有限公司」，不過統一曾多次強調，這僅為公司名稱，並非未來對外使用的品牌。最新消息指出，新品牌確定將採雙品牌策略經營，其中量販店使用「萬家福」，超市則改用「樂家康」，希望延續「Carrefour」所代表的「家家快樂又幸福」理念。對於外界說法，家樂福則表示：「基於授權合約範圍及相關法規，6月30日前得使用舊品牌名稱、7月1日後才得使用新品牌名稱，事實上，統一自去年底至今年初陸續申請「和家福」、「家康家」、「萬世福」、「嘉樂匯」、「樂家康」及「萬家福」等多項商標，其中又以「萬家福」與「樂家康」最受外界討論。此外，商工登記資料也顯示，目前旗下已設立「樂家康一號店分公司」及「樂家康影響力概念分公司」。先前也有民眾查詢經濟部資料後發現，楊梅物流中心及小農概念據點皆已採用「樂家康」名稱，讓市場更加認為新品牌將與此有關。隨著品牌轉換進入最後階段，近期已有不少家樂福門市開始拆除或遮蔽外牆招牌，店外大型Logo及店內識別系統也陸續更新，提前為7月1日新品牌上線做準備。不少民眾看到熟悉招牌一個個被拆下，也感嘆是「時代的眼淚」。