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中國四川省宜賓市28日凌晨零時12分發生規模5.5地震，震源深度僅6公里，屬極淺層地震，震中位於宜賓市高縣沙河鎮。目前已知13人受輕傷並送醫，196人緊急轉移安置，所幸無人死亡。根據新華社報導，震中沙河鎮共有21戶房屋出現開裂情況，其中3戶開裂較為嚴重，涉及10名居民已通過投親靠友方式就近安置。此外，排查發現約有12處道路落石，已初步完成清理。震中交通、電力、通信均未中斷，災後秩序相對穩定。據央視報導，高縣縣城居民及附近的珙縣縣城居民表示，地震發生時屋內家具出現明顯移位，宜賓市、成都市等地也均有震感。地震發生後，一段監控畫面在網路上迅速瘋傳，讓無數網友看了深受感動。畫面中，地震搖晃的瞬間，一名媽媽立刻從睡夢中驚醒，不假思索地飛撲到熟睡孩子的身邊，用自己的身體緊緊將孩子護在懷裡，整個動作乾淨俐落、毫不猶豫，沒有半秒的遲疑。這段短短幾秒的監控影片曝光後，迅速在微博、抖音等社群平台引發大量轉發與留言，網友紛紛留言感動表示：「所有媽媽的本能都是一樣的」、「母愛的力量真的很偉大」、「不管在哪個國家，媽媽的第一反應永遠是保護孩子」，許多網友坦言看完畫面忍不住眼眶泛紅。地震發生後，中國地震局迅速啟動三級應急響應，四川省地震局同步實施應急預案，宜賓市抗震救災指揮部也即刻啟動三級應急響應，目前各項救災工作正在緊張有序進行中。