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2026年世界盃32強淘汰賽中，即將於明（30）日迎戰強敵巴西的日本男足，今（29）日由總教練森保一出席賽前官方記者會。面對巴西媒體直球詢問他著名的「死亡筆記本」裡究竟寫了什麼密技？森保一妙答表示：「明天的戰術一字都還沒寫，現在上面只寫了精神層面的東西。」日本男足在本屆世界盃小組賽一路過關斬將、殺進淘汰賽，其中社群上討論度最高的，依舊是總教練森保一手上那本被球迷戲稱為「死亡筆記本」的神祕小冊子。這項經典迷因源自2022年卡達世界盃，當時只要轉播畫面拍到森保一低頭振筆疾書，日本隊隨後就會神奇地進球得分、扭轉戰局，超狂的巧合讓這本筆記本瞬間蒙上神秘色彩。許多動漫迷搞笑聯想到經典作品《死亡筆記本》中，男主角夜神月寫下名字就能除掉對手的設定。大批網友甚至將作品中的死神「路克」P 圖在森保一身後，看起來就像兩人正在場邊交頭接耳、討論下一個要除掉的對手是誰，趣味十足的惡搞畫面也在各大社群平台上迅速突破千萬次瀏覽。今日森保一出席記者會時就被現場巴西記者犀利提問：「針對明天的巴西之戰，筆記本裡已經寫了什麼驚人的策略嗎？」對此森保一坦然回應：「關於明天的比賽，我其實還沒有寫下任何具體的戰術。目前在筆記本上，我只寫下了精神層面的東西。那就是相信我們至今為止所付出的一切努力、保持絕對的自信，並且在明天的賽場上果敢、充滿勇氣地去迎接挑戰。只有這行字而已。」隨後，森保一也大方分享了自己平時在比賽中「瘋狂做筆記」的內幕。他透露，這本筆記本是他在賽事當中的即時核心。他在比賽中寫下的，主要是「球隊當下做到了哪些戰術設定」以及「對手正在用什麼方式壓制我們、我們哪些地方沒做好」。他強調，這些密密麻麻的筆記並非賽後才看，而是會在半場休息或比賽當下，立刻拿出來與教練團進行沙盤推演，並在第一時間傳達給場上球員進行即時修正。森保一最後也展現野心，語氣堅定地說：「我希望在明天的比賽中，我能有機會在筆記本上寫下滿滿的『日本隊成功做到的事』，我們會全力以赴。」本屆世界盃日本隊的晉級含金量極高。被分在F組的日本男足，首戰在兩度落後的絕境下展現韌性，最終2：2逼平歐洲傳統強權荷蘭；第二戰則以4：0狂勝非洲勁旅突尼西亞；末輪再以1：1戰平瑞典。最終，日本以1勝2平、積分5分的「不敗戰績」從強敵環伺的F組以第二名強勢突圍。面對曾5度奪冠、但近期防線頻傳動盪的巴西隊，全亞洲球迷都在期待，森保一與日本隊明晚能否在休士頓再度寫下令世界震驚的亞洲奇蹟。