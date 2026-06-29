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勘災遭質疑水退才去 蔣萬安這樣說

遭轟把雨量當淹水藉口 蔣萬安反擊

近日因颱風外圍環流影響，台北市內湖區連日受到短即時強降雨影響，造成部分地區積淹水。而前一天下午內湖在短短3個小時內下了99毫米，深怕重演淹水惡夢，北市長蔣萬安火速到場勘查，遭質疑是水退了才去現場。對此，蔣萬安說，主要內湖地區是比較集中降雨的地方，而且日前也發生過積淹水情形，所以先直接到內湖來視察。蔣萬安表示，昨天雨勢一稍緩，整個水退的非常快。而大直、民生社區一帶在經過暴雨後，也有出現一些積水情況，他也在災害應變中心即刻掌握，並派員處理。只是這次直接衝到金龍里關心與25日做法不同，蔣萬安解釋，上次因爲氣象預測對於全市各區都有瞬間的大雨情況，而且是EOC升級到二級開設的警戒，所以先到EOC聽取全市各區的狀況，以及是否有可能相關的災情。但這回最主要是因爲氣象預測瞬間暴雨集中在內湖地區，而且上一次也就是在金龍路等這些淹水地方曾經有發生過災情，所以就直接到現場。針對民進黨砲轟北市府把雨量當藉口，只顧地表更新，不顧地下防洪。蔣萬安指出，水利處、環保局、相關單位、氣象團隊也再一次的強調，這一次內湖整體的時雨量已經超過排水系統的設計標準，也就是甚至高達到100.5毫米，甚至10分鐘的雨量也來到了23.5毫米。面對極端氣候、瞬間的暴雨，希望能夠在整體防洪治水工程布建的過程當中，精進各項計劃來提高城市的韌性。