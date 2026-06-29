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根據《The Athletic》記者群報導，獨行俠已和洛杉磯快艇討論一筆潛在交易，目標正是快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）獨行俠新任籃球事務總裁烏傑里（Masai Ujiri）曾與雷納德在2018-19賽季幫助多倫多暴龍奪冠，傳出烏傑里有意複製同樣模式。2018-19賽季前，烏傑里主導交易將雷納德帶到暴龍，最終雷納德率隊奪下暴龍隊史首座NBA總冠軍，自己也拿下總冠軍賽MVP。報導指出，獨行俠與快艇已討論過交易框架，內容可能包括獨行俠送出P.J.華盛頓（P.J. Washington）、克雷湯普森（Klay Thompson）以及選秀權，換取7屆全明星前鋒雷納德。不過目前談判仍在進行中，尚未達成正式協議。雷納德傷病史豐富 獨行俠風險不低雷納德目前合約還剩1年，金額約5300萬美元，若他沒有提前續約，明年夏天將成為完全自由球員。對獨行俠來說，這筆交易既可能是短期衝冠豪賭，也可能帶有合約彈性；但考量雷納德近年傷病史與年齡，風險同樣不小。儘管如此，雷納德上季依舊展現頂級球星身手，場均攻下27.9分，外帶6.4籃板、3.6助攻與1.9抄截。如果獨行俠成功完成交易，雷納德將有機會與厄文（Kyrie Irving）、新秀核心弗拉格（Cooper Flagg）組成全新核心陣容，讓達拉斯從重整期直接轉向爭冠模式。不過這筆交易能否真正成形，仍取決於快艇對籌碼的接受程度，以及獨行俠願意付出多少選秀資產。烏傑里上任後的第一個大動作是否會震撼聯盟，接下來將成為休賽季最受關注的焦點之一。