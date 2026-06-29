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台股今（29）日開盤不受美股上週五收黑影響，上漲23.05點，隨後衝高一度漲逾600點，重新站回4萬5關卡，午盤持續走高，上漲627.74點，來到45199.50點；台積電大漲50元，報2390元。上櫃指數午盤翻黑走跌，跌1.84點，報413.42點。權值股午盤多數持續漲，台積電午盤跌20元，報2405元；鴻海上漲0.5元，報249元；台達電大漲120元，報1930元；廣達上漲4元，報366元；聯發科上漲70元，報3950元；富邦金下跌5，報129元。盤面上，今日電子零組件及設備材料相關族群表現強勁，資金回補意願高。半導體材料、設備族群崇越早盤直接鎖漲停；材料*-KY同樣強攻漲停；半導體測試代工的蔚華科早盤也攻漲停鎖死。而零組件亮點長廣、光鼎雙雙亮燈漲停。受政策題材與特定買盤加持，太陽能、綠能股國碩飆漲停。而軍工概念股雷虎 盤中強勢攻上漲停。此外，在傳產普遍相對科技股弱勢的環境下，低價紡織族群今日出現亮眼的低檔反彈。力麗、力鵬雙雙展現強勁買氣，力麗午盤漲逾9%、力鵬早盤則攻上漲停板鎖死，盤中漲幅均逼近10%。市場分析，今日大盤在台積電、台達電等電子大權值股回穩下，化解了先前的轉空危機。不過盤面資金相當集中於半導體、AI 供應鏈與特選電子零組件，相對地，金融股早盤表現較為疲軟，部分傳產也出現棄傳產攻科技的資金挪移現象，操作上仍建議投資人以具實質基本面支撐的科技主線為主。