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中國網友偷拍台灣海關還上傳bilibili

移民署已掌握身分 管制其2年不可來台

世界各國機場與海關多設有嚴格拍攝管制，民眾入境時不得在管制區域內攝錄影。不過，近日一名中國籍男子來台灣旅遊時，疑似在桃園機場管制區內偷拍證照查驗、安檢等禁攝區域，並將影片上傳至中國影音平台Bilibili，引發台灣網友譁然，要求內政部及桃園機場相關單位介入調查。對此，移民署今（29）回應，該名中國大陸人士於2025年11月來台並已出境，已掌握其身分，將依規定管制其2年不予許可來台，未來申請案也會從嚴審查，並逐案會商陸委會等相關機關。一名叫做「天上白羊」的中國網友，6月25日在bilibili上傳題為「第一次去中國台灣直接破防！換台幣差點困死桃園機場」的旅遊Vlog。影片中，他多次使用「中國台灣」說法，並疑似以五星旗Emoji遮住桃園機場停機坪往第二航廈方向可見的中華民國國旗，引發網友不滿。更具爭議的是，影片疑似拍攝到安檢區域、證照查驗區及執勤人員等明確禁止拍攝的畫面。相關影片後續被轉發至Threads，許多網友標註內政部及桃園機場官方帳號，質疑現場既已明確標示禁止拍照錄影，卻仍遭偷拍並公開上傳，主管機關應追查身分並依法處理。針對此案，移民署今表示，經查上傳影片之中國大陸人士，於去（2025）年11月間來台，並於同月出境，其於桃園機場入境證照查驗等區域擅自錄影的行為，已經違反特定區域禁止拍照錄影規定，不僅影響證照查驗秩序，亦可能侵害其他旅客個人資料及隱私。移民署強調，已掌握該名中國大陸人士身分，有關其發布爭議影片內容，將依《大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法》規定，管制其2年不予許可來台，並針對其後續申請案遇案嚴審，逐案會商陸委會等相關機關。