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▲有網友發起抵制蔡阿嘎合作品牌活動，截至目前已有超過12萬人表態支持，名單涵蓋20家合作品牌，就連二伯創立的品牌「hahababy」也遭點名列入。（圖／翻攝自「我抵制與蔡阿嘎合作品牌」網站）

百萬YouTuber蔡阿嘎近日因「AI畫家」風波持續延燒，不僅遭網友質疑不尊重創作者，後續又因拍片反擊、發動「嘎家軍」擴散訊息，引發更多討論。如今事件再度升溫，有網友發起抵制與蔡阿嘎合作品牌的活動，目前已有超過12萬人按下支持，合作廠商名單多達20家，就連妻子二伯創立的品牌「hahababy」也遭點名。有網友發起「我抵制與蔡阿嘎合作品牌」活動，並寫下「本人宣示，作為消費者，我抵制與蔡阿嘎合作的品牌，以消費行動表達立場。」截至目前已有超過12萬人表態支持。遭點名的品牌包括GREENGOLD保健食品、Roichen正脊坐墊、USTINI健康鞋、TANITA體脂計、SwitchBot智慧家居、Jacfit智慧運動錶、WaySim eSIM、農純鄉、萬萬兩、千山淨水器、Gelovery萬家饗念、好神拖、WOKY沃廚、素顏之本、SHILLS舒兒絲、eminent萬國通路旅行箱、創勝精緻搬家、OWNDAYS眼鏡等，共計20家，其中也包含二伯自創品牌「hahababy」。蔡阿嘎日前赴日本旅遊時，將街頭畫家替兒子繪製的肖像畫與AI生成圖片放在一起比較，並發起網友投票，引發外界批評不尊重創作者。儘管他事後拍片道歉，強調原意是想稱讚畫家作品，並非貶低藝術，不過爭議仍未平息。事件持續發酵後，網友開始整理蔡阿嘎的合作品牌名單，呼籲大家以消費行動表達立場，抵制聲浪也持續擴大。