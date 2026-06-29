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根據《Yahoo Sports》記者Kevin O’Connor報導，勇士有意透過交易得到安東尼戴維斯（Anthony Davis），並希望藉由戴維斯加盟，進一步吸引「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在自由市場開啟後轉戰灣區，與柯瑞（Stephen Curry）組成夢幻連線。詹姆斯與戴維斯過去曾在湖人合作奪下總冠軍，而詹姆斯與柯瑞則曾4度在NBA總冠軍賽交手，兩人也是近代聯盟最具代表性的巨星。若勇士真能同時網羅戴維斯與詹姆斯，將讓柯瑞、詹姆斯、戴維斯、格林（Draymond Green）同隊，形成極具話題性的冠軍陣容。交易難度偏高 薪資空間是一大問題報導指出，勇士的構想是先完成戴維斯交易，再以「重聚戴維斯、聯手柯瑞與格林、接受史蒂夫科爾（Steve Kerr）執教、再拚一冠」作為招募詹姆斯的主要賣點。不過這套劇本要成真，難度相當高。首先，勇士若要換來戴維斯，可能必須送出巴特勒（Jimmy Butler），再搭配首輪選秀權與選秀交換權等資產。即使交易順利完成，戴維斯距離下一次可能成為自由球員也只剩一年，屆時他勢必會尋求一份大約，勇士是否有足夠薪資空間留下他，仍是一大問題。至於詹姆斯的合約狀況同樣複雜。報導分析，勇士很難同時給詹姆斯、戴維斯與柯瑞頂薪或延長合約，因此詹姆斯若真想加盟勇士，可能必須接受中產特例，金額約在1500萬美元左右，遠低於頂薪水準。若勇士成功打造這套陣容，預估先發可能會是柯瑞擔任控球後衛，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）出任得分後衛，詹姆斯打小前鋒，格林打大前鋒，戴維斯鎮守中鋒。這組合雖然年齡偏高，但健康狀態下仍具備頂級球商、防守經驗與季後賽威脅。不過美媒也指出，勇士雖然有意推動這項計畫，但外界對他們能否真正完成操作抱持懷疑態度。從交易籌碼、薪資結構到球員意願，每一步都充滿變數。