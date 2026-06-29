歐洲今年6月底就遭遇歷來罕見的極端熱浪，法國、德國、西班牙、義大利、波蘭等多國氣溫突破40度，法國已出現約1000例超額死亡，西班牙至少327人因高溫喪命。這波熱浪成因與「熱穹頂」現象及氣候變遷有關，法國生態轉型部長Monique Barbut就表示，7月6日恐再迎第二波熱浪，並持續至7月14日前後，但因建築法規、環保觀念及安裝成本等因素，歐洲冷氣普及率偏低，讓民眾面對極端高溫更加吃力。
熱浪席捲歐洲！逾1.9億人暴露35度以上高溫 法國千人死亡
此次高溫幾乎籠罩整個歐洲，法國、德國、西班牙、義大利及波蘭等地普遍突破40度高溫，約有1.91億人正承受至少35度以上的炎熱天氣。除了健康風險急遽升高，交通運輸受到影響，供電系統面臨壓力，河川水位下降，也連帶降低核能發電廠冷卻效率，農業生產同樣遭受衝擊。
法國衛生部門最新統計指出，自熱浪來襲以來，全國已出現約1000例「超額死亡」（excess deaths），死者多為65歲以上長者。西班牙則通報至少327人因高溫相關因素死亡，另外還有不少民眾為了消暑前往河流、湖泊戲水，卻不幸溺斃。部分地區在高溫過後更出現劇烈雷暴，導致停電、交通混亂及人員傷亡。
這波熱浪自本月20日起率先從西歐發展，之後逐步向東擴散。德國鄰近波蘭邊境的耐斯謬德（Neißemünde）市週日測得41.7℃，創下當地歷史新高，部分城市甚至因高溫導致柏油路面融化。捷克最高飆至41.9℃，波蘭也測得40.5℃的高溫紀錄。
雖然法國部分地區已開始降雨，下週高溫可望短暫緩解，但降溫恐怕只是暫時。法國生態轉型部長Monique Barbut表示，依據法國氣象局預測，從7月6日那一週開始，極端高溫很可能再次報到，並持續至7月14日前後，7月甚至可能迎來第三波熱浪。
為什麼出現熱浪？「熱穹頂」加劇高溫 WHO：歐洲是升溫最快大陸
專家指出，此次創紀錄的6月高溫主要受到「熱穹頂」（heat dome）現象影響。當高壓系統長時間盤據上空，空氣持續下沉並受到壓縮，使地表溫度不斷升高，同時乾燥空氣抑制雲層形成，強烈日照持續加熱地面，進一步推升氣溫。
世界氣候歸因（World Weather Attribution）等研究團隊表示，人類活動造成的氣候變遷，已大幅增加極端熱浪發生的機率與強度。原本數十年才可能出現一次的高溫，如今正逐漸成為歐洲夏季的新常態，若全球暖化持續惡化，類似災情恐將愈來愈頻繁。
世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也警告，歐洲是全球升溫速度最快的大陸，暖化速度已達全球平均的兩倍，目前已有數百人死亡，數百萬人生活在極端高溫環境中，學校停課，電力系統更承受巨大壓力。
譚德塞指出，「熱壓力（heat stress）」經常被稱為「沉默的殺手」，但歐洲許多住宅、工作場所及校園，當初都不是依照這樣的高溫環境設計。各地公共衛生機構也持續提醒民眾，多補充水分、保持室內涼爽、避開正午高溫時段外出，同時多留意年長者及其他弱勢族群的身體狀況。
為何歐洲冷氣不普及？4大原因曝光 法國人妥協：冷氣、風扇銷量暴增1000倍
相較於美國、日本家庭冷氣普及率超過九成，歐洲平均僅約兩成。法國截至2020年約25%，德國到2024年也只有19%；反觀氣候較炎熱的南歐，像是義大利家庭冷氣普及率已達六成。
英國《BBC》曾分析歐洲冷氣普及率偏低主要有4個原因：
🟡法國過去氣候相對溫和，高溫持續時間短，多數人認為安裝冷氣並不划算。
🟡不少住宅屋齡偏高，當初並未預留冷氣設備空間，加上重視歷史建築保存及建築外觀，許多地方因此限制室外機設置。
🟡不少法國民眾認為冷氣不夠環保，環保團體及左翼政黨長期反對全面安裝冷氣，認為不但耗電，排出的熱風還可能讓都市氣溫再提高2至3度，因此法國建築政策一直偏向加強隔熱、增加綠化及自然通風。
🟡歐洲水電安裝產業受到傳統工會制度及執照制度管制，空調安裝必須由合格技師施工，但專業人力不足，民眾往往得等待數個月，加上高額人工費，一台新冷氣含安裝費用動輒逼近新台幣6位數。
然而，當幾十年甚至百年一遇的極端高溫接連出現，法國社會對冷氣的態度也開始改變。統計顯示，目前法國約三分之二辦公室已裝設冷氣，但攸關生命安全的醫療機構僅約40%具備冷氣設備，每天大量民眾搭乘的大眾運輸工具，更只有約7%設有製冷系統。
面對愈來愈頻繁的高溫考驗，民眾安裝冷氣的需求快速攀升。家樂福超市行政總裁透露，截至22日下午6時30分，門市已售出3萬件風扇及冷氣相關商品，銷量比平日暴增1000倍，也反映極端氣候正逐漸改變歐洲民眾長年以來的生活習慣。
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此次高溫幾乎籠罩整個歐洲，法國、德國、西班牙、義大利及波蘭等地普遍突破40度高溫，約有1.91億人正承受至少35度以上的炎熱天氣。除了健康風險急遽升高，交通運輸受到影響，供電系統面臨壓力，河川水位下降，也連帶降低核能發電廠冷卻效率，農業生產同樣遭受衝擊。
法國衛生部門最新統計指出，自熱浪來襲以來，全國已出現約1000例「超額死亡」（excess deaths），死者多為65歲以上長者。西班牙則通報至少327人因高溫相關因素死亡，另外還有不少民眾為了消暑前往河流、湖泊戲水，卻不幸溺斃。部分地區在高溫過後更出現劇烈雷暴，導致停電、交通混亂及人員傷亡。
雖然法國部分地區已開始降雨，下週高溫可望短暫緩解，但降溫恐怕只是暫時。法國生態轉型部長Monique Barbut表示，依據法國氣象局預測，從7月6日那一週開始，極端高溫很可能再次報到，並持續至7月14日前後，7月甚至可能迎來第三波熱浪。
為什麼出現熱浪？「熱穹頂」加劇高溫 WHO：歐洲是升溫最快大陸
專家指出，此次創紀錄的6月高溫主要受到「熱穹頂」（heat dome）現象影響。當高壓系統長時間盤據上空，空氣持續下沉並受到壓縮，使地表溫度不斷升高，同時乾燥空氣抑制雲層形成，強烈日照持續加熱地面，進一步推升氣溫。
世界氣候歸因（World Weather Attribution）等研究團隊表示，人類活動造成的氣候變遷，已大幅增加極端熱浪發生的機率與強度。原本數十年才可能出現一次的高溫，如今正逐漸成為歐洲夏季的新常態，若全球暖化持續惡化，類似災情恐將愈來愈頻繁。
譚德塞指出，「熱壓力（heat stress）」經常被稱為「沉默的殺手」，但歐洲許多住宅、工作場所及校園，當初都不是依照這樣的高溫環境設計。各地公共衛生機構也持續提醒民眾，多補充水分、保持室內涼爽、避開正午高溫時段外出，同時多留意年長者及其他弱勢族群的身體狀況。
為何歐洲冷氣不普及？4大原因曝光 法國人妥協：冷氣、風扇銷量暴增1000倍
相較於美國、日本家庭冷氣普及率超過九成，歐洲平均僅約兩成。法國截至2020年約25%，德國到2024年也只有19%；反觀氣候較炎熱的南歐，像是義大利家庭冷氣普及率已達六成。
英國《BBC》曾分析歐洲冷氣普及率偏低主要有4個原因：
🟡法國過去氣候相對溫和，高溫持續時間短，多數人認為安裝冷氣並不划算。
🟡不少住宅屋齡偏高，當初並未預留冷氣設備空間，加上重視歷史建築保存及建築外觀，許多地方因此限制室外機設置。
🟡不少法國民眾認為冷氣不夠環保，環保團體及左翼政黨長期反對全面安裝冷氣，認為不但耗電，排出的熱風還可能讓都市氣溫再提高2至3度，因此法國建築政策一直偏向加強隔熱、增加綠化及自然通風。
🟡歐洲水電安裝產業受到傳統工會制度及執照制度管制，空調安裝必須由合格技師施工，但專業人力不足，民眾往往得等待數個月，加上高額人工費，一台新冷氣含安裝費用動輒逼近新台幣6位數。
面對愈來愈頻繁的高溫考驗，民眾安裝冷氣的需求快速攀升。家樂福超市行政總裁透露，截至22日下午6時30分，門市已售出3萬件風扇及冷氣相關商品，銷量比平日暴增1000倍，也反映極端氣候正逐漸改變歐洲民眾長年以來的生活習慣。