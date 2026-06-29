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熱浪席捲歐洲！逾1.9億人暴露35度以上高溫 法國千人死亡

▲歐洲熱浪來襲，英國、奧地利、義大利等多國相繼發布高溫警報，法國更於6月23日、24日連續兩天刷新歷史最高溫紀錄，巴黎氣溫一度逼近攝氏41度。（圖／美聯社／達志影像）

依據法國氣象局預測，從7月6日那一週開始，極端高溫很可能再次報到，並持續至7月14日前後，7月甚至可能迎來第三波熱浪。

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當高壓系統長時間盤據上空，空氣持續下沉並受到壓縮，使地表溫度不斷升高，同時乾燥空氣抑制雲層形成，強烈日照持續加熱地面，進一步推升氣溫。

▲專家指出，這波熱浪與「熱穹頂」現象及氣候變遷有關，世界衛生組織更警告「熱壓力」已成沉默殺手。（圖／美聯社／達志影像）

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