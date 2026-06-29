經典動畫《神隱少女》自2001年上映後成為動畫電影的傳奇，創下影史票房紀錄、勇奪奧斯卡最佳動畫長片，更被評選為「21世紀最佳電影」，現在將以真人舞台劇形式，首度登上台灣舞台。《神隱少女》世界巡演台灣站將於12月17日至2027年1月31日在台北國家戲劇院演出，門票於7月3日下午1點正式開賣，消息曝光後立刻掀起粉絲熱烈討論，不少人直呼「終於不用飛日本了！」、「求卡司！」、「錢包在哭了還是要買」。
《神隱少女》故事描述少女千尋誤闖神靈世界，為了拯救被變成豬的父母，踏入神明工作的「油屋」，並在一次次相遇與離別中找到勇氣、學會成長。宮崎駿的畫面搭配久石讓的音樂，作品至今仍是吉卜力的代表作。
網友喊「拜託先公布卡司」 高票價卻成「盲盒」掀熱議
《神隱少女》首度來台消息曝光後，立刻在社群平台掀起熱烈討論，其中最熱門的話題，就是卡司尚未公布，門票卻即將開賣。不少網友直言「拜託先公布卡司再買」、「橋本環奈會來嗎？」、「希望是上白石萌音」、「這根本是在抽盲盒」，也有人表示「最高票價都要8千多元了，至少先告訴我是誰演吧！」
另一方面，也有曾赴日本、倫敦觀賞舞台劇的觀眾分享心得，大讚「整部戲幾乎沒有冷場，很多橋段看到起雞皮疙瘩」、「原本以為動畫很難改編，結果完全被折服」、「不是動畫迷也會看得很感動」，更有人直呼「這部真的一生至少要看一次」。
《神隱少女》舞台劇紅遍全球！英媒盛讚「近乎完美的改編」
《神隱少女》舞台劇由日本東寶製作、吉卜力工作室監修，並邀請曾執導《悲慘世界》原版舞台劇的英國劇場大師約翰．凱爾德（John Caird）擔任改編與導演，2022年於東京帝國劇場首演後便引起轟動。三年來，作品兩度展開日本全國巡演，幾乎場場完售。
2024年更首度登上英國倫敦大劇院，創下日語舞台劇史上最大規模海外演出紀錄，共演出135場，累積吸引約30萬名觀眾。演出得到國際媒體一致讚賞，《獨立報》形容是「超出想像，好到無法更好的改編版本」，《衛報》更稱這是「一場無與倫比的奇幻體驗」，《金融時報》則表示《神隱少女》「以無限的創造力席捲整個舞台」。
不靠CG！場景、角色全搬上舞台 觀眾驚呼「動畫活了」
不同於許多大型舞台劇大量依賴LED螢幕或數位特效，《神隱少女》著重真人表演、操偶藝術及大型舞台機關。劇組打造高約11公尺的油屋場景，並透過巨型人偶、機械裝置、燈光投影及黑光劇場技術，重現無臉男、湯婆婆、河神、鍋爐爺爺等經典角色。
還有經典的海上列車、白龍飛翔、無臉男暴走等名場面都一一搬上舞台，不少曾赴日本、倫敦朝聖的觀眾形容，「完全不像在看舞台劇，而是真的走進宮﨑駿打造的神靈世界」，更有人直呼「比電影還震撼」。
橋本環奈曾飾演千尋 上白石萌音會來嗎？
對許多台灣粉絲來說，最關心的莫過於「究竟是哪位千尋會來台？」《神隱少女》舞台劇2022年首演時，採雙卡司制度，由日本人氣女星橋本環奈與上白石萌音輪流飾演女主角千尋。橋本環奈因《銀魂》、《王者天下》等真人版電影廣為人知，上白石萌音則曾為《你的名字。》女主角宮水三葉配音，兩人的演出皆獲得劇迷一致好評，也讓舞台劇未演先轟動。
2024年再演時，則加入川榮李奈、福地桃子接棒演出千尋。不過，主辦單位目前尚未公布台灣站演出卡司，究竟將由哪位「千尋」登台，仍有待後續正式揭曉，也讓不少粉絲紛紛敲碗，希望橋本環奈、上白石萌音等歷代卡司能來台演出。
🟡 《神隱少女》舞台劇資訊
📌日期：2026年12月17日至2027年1月31日
📌地點：台北國家戲劇院
📌開賣時間：2026年7月3日（四）下午1點
📌售票系統：OPENTIX
📌票價
■平日：1,800／2,800／3,800／4,800／5,800／6,800／7,800元
■假日：2,300／3,300／4,300／5,300／6,300／7,300／8,300元
📌購票優惠
■7月3日至7月9日限時早鳥95折（部分票區）
■指定合作會員另享優惠（依官方公告）
■指定票價可獲限量入場特典，送完為止
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《神隱少女》首度來台消息曝光後，立刻在社群平台掀起熱烈討論，其中最熱門的話題，就是卡司尚未公布，門票卻即將開賣。不少網友直言「拜託先公布卡司再買」、「橋本環奈會來嗎？」、「希望是上白石萌音」、「這根本是在抽盲盒」，也有人表示「最高票價都要8千多元了，至少先告訴我是誰演吧！」
另一方面，也有曾赴日本、倫敦觀賞舞台劇的觀眾分享心得，大讚「整部戲幾乎沒有冷場，很多橋段看到起雞皮疙瘩」、「原本以為動畫很難改編，結果完全被折服」、「不是動畫迷也會看得很感動」，更有人直呼「這部真的一生至少要看一次」。
《神隱少女》舞台劇由日本東寶製作、吉卜力工作室監修，並邀請曾執導《悲慘世界》原版舞台劇的英國劇場大師約翰．凱爾德（John Caird）擔任改編與導演，2022年於東京帝國劇場首演後便引起轟動。三年來，作品兩度展開日本全國巡演，幾乎場場完售。
2024年更首度登上英國倫敦大劇院，創下日語舞台劇史上最大規模海外演出紀錄，共演出135場，累積吸引約30萬名觀眾。演出得到國際媒體一致讚賞，《獨立報》形容是「超出想像，好到無法更好的改編版本」，《衛報》更稱這是「一場無與倫比的奇幻體驗」，《金融時報》則表示《神隱少女》「以無限的創造力席捲整個舞台」。
不同於許多大型舞台劇大量依賴LED螢幕或數位特效，《神隱少女》著重真人表演、操偶藝術及大型舞台機關。劇組打造高約11公尺的油屋場景，並透過巨型人偶、機械裝置、燈光投影及黑光劇場技術，重現無臉男、湯婆婆、河神、鍋爐爺爺等經典角色。
還有經典的海上列車、白龍飛翔、無臉男暴走等名場面都一一搬上舞台，不少曾赴日本、倫敦朝聖的觀眾形容，「完全不像在看舞台劇，而是真的走進宮﨑駿打造的神靈世界」，更有人直呼「比電影還震撼」。
對許多台灣粉絲來說，最關心的莫過於「究竟是哪位千尋會來台？」《神隱少女》舞台劇2022年首演時，採雙卡司制度，由日本人氣女星橋本環奈與上白石萌音輪流飾演女主角千尋。橋本環奈因《銀魂》、《王者天下》等真人版電影廣為人知，上白石萌音則曾為《你的名字。》女主角宮水三葉配音，兩人的演出皆獲得劇迷一致好評，也讓舞台劇未演先轟動。
2024年再演時，則加入川榮李奈、福地桃子接棒演出千尋。不過，主辦單位目前尚未公布台灣站演出卡司，究竟將由哪位「千尋」登台，仍有待後續正式揭曉，也讓不少粉絲紛紛敲碗，希望橋本環奈、上白石萌音等歷代卡司能來台演出。
📌日期：2026年12月17日至2027年1月31日
📌地點：台北國家戲劇院
📌開賣時間：2026年7月3日（四）下午1點
📌售票系統：OPENTIX
📌票價
■平日：1,800／2,800／3,800／4,800／5,800／6,800／7,800元
■假日：2,300／3,300／4,300／5,300／6,300／7,300／8,300元
📌購票優惠
■7月3日至7月9日限時早鳥95折（部分票區）
■指定合作會員另享優惠（依官方公告）
■指定票價可獲限量入場特典，送完為止