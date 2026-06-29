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2026美加墨世界盃小組賽正式告一段落，亞洲兩大傳統足球強權卻走向截然不同的命運，並在亞洲足壇引爆震撼彈。原本備受期待的韓國隊在A組遭遇滑鐵盧，爆冷無緣32強淘汰賽，只能提前打包回家；反觀宿敵日本隊，在強敵環伺的F組「死亡之組」中，面對荷蘭、瑞典及突尼西亞等歐非勁旅，硬是繳出1勝2和的不敗戰績，以分組第二強勢挺進下一輪。兩國在世界最高舞台的強烈戰績對比，不僅讓韓國隊總教練洪明甫飽受輿論抨擊，更在韓國國內掀起一波沉痛的「日韓足球比較論」。當韓國隊確定在小組賽苦吞2敗、晉級命運被迫交在他人手上時，電視轉播拍到陣中當家超級巨星孫興慜臉上寫滿了落寞與無奈。韓國媒體《朝鮮日報》隨即發表評論指出，韓國足球的慘敗「絕對不是因為孫興慜沒上，或者是不夠強」，而是徹底暴露了韓國足球長期「過度依賴少數天才球員」的致命傷。報導直言，雖然韓國能偶爾誕生一位奪下英超金靴獎的世界級神鋒，但足球終究是11人的團隊運動，單憑巨星的一己之力，根本無法掩蓋國家隊整體戰力與整體深度停滯不前的殘酷現實。這場小組賽的結果，實質上體現了兩國足球發展藍圖的根本差異。日本足協（JFA）早在2005年就高瞻遠矚地啟動了「Japan's Way」長遠計畫，並將終極目標放眼在2050年奪下世界盃冠軍。多年來，日本不僅建立起龐大且嚴密的青訓體制，源源不絕地將年輕球員送往海外歐陸賽場磨練，更從青年隊到成人國家隊，全體灌輸高度一致的戰術哲學與控球風格。前韓國國家隊隊長奇誠庸過去受訪時的一席話再度被翻出，他曾感嘆：「日本球員願意為了國家整體的足球發展犧牲個人，他們長遠的投入程度，真的比我們高太多了。」「看了日本隊的比賽，才發現他們已經達到了韓國難以追趕的水準。」《朝鮮日報》這句沉重的結論，無疑是韓國社會與球迷本屆世足最痛的領悟。韓國隊的提前出局，不僅僅是一次常規賽事上的挫敗，更是對國內體育界偏重短期成績、忽視長遠青訓建設的制度給了一記當頭棒喝。隨著太極虎黯然退場，成功殺出死亡之組的日本藍武士正展現出強大的戰術執行力與韌性。全隊目前士氣正值最高點，接下來他們將在32強賽事正面迎戰世界頂級奪冠大熱門巴西隊，期盼能用「Japan's Way」的足球哲學，繼續向世界證明亞洲足球的驚奇實力。