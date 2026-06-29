迴轉壽司又被屁孩惡搞！昨晚社群平台上瘋傳影片，男子以筷子直接夾取迴轉台上的壽司，再端起整盤壽司就口吃掉生魚片料，把剩飯、空盤丟回輸送帶上，整個過程拍下影片上傳，噁心行徑遭眾人撻伐。爭鮮迴轉壽司向《NOWNEWS今日新聞》證實，「為門市打烊後，員工於非營業時間用餐時之個人不當行為。」
迴轉台上夾壽司！丟回剩飯、空盤 拍影片上網遭撻伐
昨晚社群平台上瘋傳一段影片，只見片中男子拿起筷子、直接夾取迴轉台上的壽司來吃，一次掀起多個透明蓋，再端起整盤壽司就口吃掉生魚片料，把剩飯、空盤丟回輸送帶上，並將整個過程拍下影片上傳。
看不下去的網友複製影片，發在Threads上讓整件事件發酵，該男噁心行徑掀起眾人撻伐。網友傻眼直呼：「這真的很糟糕，還自己拍片留有證據，支持爭鮮告到底」、「噁爛，還把盤子放回去」、「這家爭鮮我不敢去了」，食安疑慮引人關注。
爭鮮認了：員工打烊後個人不當行為！聲明稿全文
對此，《NOWNEWS今日新聞》求證爭鮮迴轉壽司，官方認了該影片主角是自家員工，回應表示：「針對網路流傳之影片，本公司經查證後確認，該事件為門市打烊後，員工於非營業時間用餐時之個人不當行為。
該行為已嚴重違反公司管理規範及食品安全要求，造成社會大眾對食品安全的疑慮與不良觀感，本公司深感歉意，後續將依公司相關規定處置；此外，也將依法追究法律責任，以維護品牌商譽及消費者權益。
爭鮮一向重視食品安全與門市管理，後續將全面加強員工食品安全觀念與相關教育訓練，並持續強化門市管理，避免類似事件再次發生。」
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昨晚社群平台上瘋傳一段影片，只見片中男子拿起筷子、直接夾取迴轉台上的壽司來吃，一次掀起多個透明蓋，再端起整盤壽司就口吃掉生魚片料，把剩飯、空盤丟回輸送帶上，並將整個過程拍下影片上傳。
看不下去的網友複製影片，發在Threads上讓整件事件發酵，該男噁心行徑掀起眾人撻伐。網友傻眼直呼：「這真的很糟糕，還自己拍片留有證據，支持爭鮮告到底」、「噁爛，還把盤子放回去」、「這家爭鮮我不敢去了」，食安疑慮引人關注。
對此，《NOWNEWS今日新聞》求證爭鮮迴轉壽司，官方認了該影片主角是自家員工，回應表示：「針對網路流傳之影片，本公司經查證後確認，該事件為門市打烊後，員工於非營業時間用餐時之個人不當行為。
該行為已嚴重違反公司管理規範及食品安全要求，造成社會大眾對食品安全的疑慮與不良觀感，本公司深感歉意，後續將依公司相關規定處置；此外，也將依法追究法律責任，以維護品牌商譽及消費者權益。
爭鮮一向重視食品安全與門市管理，後續將全面加強員工食品安全觀念與相關教育訓練，並持續強化門市管理，避免類似事件再次發生。」