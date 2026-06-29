爭鮮迴轉壽司向《NOWNEWS今日新聞》證實，「為門市打烊後，員工於非營業時間用餐時之個人不當行為。」

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迴轉台上夾壽司！丟回剩飯、空盤 拍影片上網遭撻伐

▲男子還丟回剩飯、空盤到迴轉台上。（圖／翻攝自Threads影片）

爭鮮認了：員工打烊後個人不當行為

！聲明稿全文

迴轉壽司又被屁孩惡搞！昨晚社群平台上瘋傳影片，男子以筷子直接夾取迴轉台上的壽司，再端起整盤壽司就口吃掉生魚片料，把剩飯、空盤丟回輸送帶上，整個過程拍下影片上傳，噁心行徑遭眾人撻伐。昨晚社群平台上瘋傳一段影片，只見片中男子拿起筷子、直接夾取迴轉台上的壽司來吃，一次掀起多個透明蓋，再端起整盤壽司就口吃掉生魚片料，把剩飯、空盤丟回輸送帶上，並將整個過程拍下影片上傳。看不下去的網友複製影片，發在Threads上讓整件事件發酵，該男噁心行徑掀起眾人撻伐。網友傻眼直呼：「這真的很糟糕，還自己拍片留有證據，支持爭鮮告到底」、「噁爛，還把盤子放回去」、「這家爭鮮我不敢去了」，食安疑慮引人關注。對此，《NOWNEWS今日新聞》求證爭鮮迴轉壽司，官方認了該影片主角是自家員工，回應表示：