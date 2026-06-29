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蔣萬安落難、前市長急捅刀？柯文哲：每單位都推APP真的受不了

受米克拉颱風外圍環流及西南風影響，台北市內湖區連日豪雨導致多處積淹水，甚至發生土石崩塌，根據中央氣象署統計，該區在3小時內累積雨量高達99毫米，台北市長蔣萬安昨（28）日也前往內湖金龍里勘查災情，不過也引發外界質疑北市府防洪治水的能力，台灣青年世代共好協會理事長張育萌更是吐槽，蔣萬安到內湖擺拍的時候，水早就退了。張育萌指出，蔣萬安昨日臨時新增前往內湖金龍路視察淹水的行程，但實際上受豪雨影響的不只有內湖，士林區部分路段同樣積水嚴重，甚至出現騎士涉水騎乘、宛如「水上摩托車」的景象。他認為，市府是在輿論壓力下才緊急安排勘災行程，「蔣萬安就是有罵才會怕」。張育萌也質疑蔣市府發放慰問金的標準，根據台北市議員何孟樺爆料，有住在4樓的居民下樓時巧遇蔣萬安，竟直接領到1萬元淹水慰問金；另有金龍里受災戶受訪表示，蔣萬安在現場發放慰問金時，並未進一步確認住址或受災情況。他因此諷刺，「原來我們選的不是市長，是財神爺」，質疑慰問金發放程序是否嚴謹、公平。此外，張育萌也將矛頭指向台北市政府力推的「水利處官方LINE」，市府不斷宣傳民眾訂閱即可接收即時水情資訊，但目前訂閱人數僅約2,645人，相較台北市約240萬人口比例極低，質疑防災資訊傳遞成效有限。他更提到，連前台北市長柯文哲都來補刀，批評市府各單位皆推出APP或資訊平台，「真的受不了，手機會壞掉」。另一項遭點名的爭議，則是台北市府耗資近4,000萬元建置的災害應變雲端協作平台，張育萌引述台北市議員林延鳳爆料指出，暴雨發生當天，平台一度約20分鐘無法正常運作。對此，蔣萬安坦承，當時因大量影像資料同時回傳，導致伺服器出現短暫延遲。他則狠酸，「因為影像同步回傳，你伺服器就會卡住，那這個災害平台真的可以廢了」。最後，張育萌批評，一場淹水直接炸出蔣萬安4年政績趨近於0，而市長至今仍無法正面回應相關爭議。他更直言，蔣萬安如今似乎已形成一套「危機處理SOP」，哪裡可能被罵，就趕緊安排視察行程拍照、發布新聞稿。不過，他也酸稱，「蔣萬安今天到內湖擺拍的時候，水早就退了」。