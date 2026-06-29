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▲賴清德赴建國計程車服務站。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（29）日在社群網站分享他去建國計程車服務站的影片，強調政府會繼續做大家安心上路、為生活打拚的後盾。影片中，司機也笑說，總統在就一定要跳表，最後還拿收據給總統，賴清德則笑稱，「我要給你錢」。賴清德透過社群發文，並釋出影片指出，計程車載著大家上班、趕路、回家，也陪著城市一天一天運轉，前幾天，他來到建國計程車服務站，和第一線運將朋友聊聊，他以前擔任國大代表、立委時，每次來台北常搭計程車代步；後來在台南服務，也喜歡和司機大哥大姊閒聊，聽大家分享街頭巷尾的故事。賴清德表示，他的二哥也曾是計程車司機，所以更能體會，運將朋友每天在路上奔波、早出晚歸的辛苦。他說，近期受中東局勢影響，國際油價波動，政府已啟動穩物價、油價平穩機制，也推出「計程車油價折讓補貼」：從原本每車補助6,000元，再加碼9,000元，每車最高可獲得1萬5,000元補助；他強調，運將朋友風雨無阻，載著每一位乘客平安抵達。政府也會繼續做大家安心上路、為生活打拚的後盾。從釋出的影片中，司機說他有一個心願，便問賴清德說，「我可以載你嗎？」還笑說，一定要跳表啊！賴清德上車後則說，他今天來是要了解計程車司機、所有好朋友的情形，有沒有政府可幫忙的事情，讓工作可以更順利、生活也更圓滿。