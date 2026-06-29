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中國雲南省昆明市日前發生一起糾紛，一名車主以新台幣約1,350萬元購入的法拉利私家車，停放於專屬車位期間，竟遭4名兒童當成遊樂設施肆意攀爬。根據監視器畫面，事發時現場完全沒有家長陪同或看管，4名孩童在無人制止的情況下，長時間在車頂跳躍、手持長棍敲打嬉鬧，期間無任何成人介入阻止。由於車主正在外地出差，加上周遭民眾未予理會，孩童們就這樣「玩了很久」，直到車主事後調閱監視器錄影才赫然發現，車身已出現多處明顯刮痕，保險桿亦出現裂縫。車主隨即報警處理，派出所先後召集雙方進行兩次調解。然而，肇事兒童家長起初僅願意賠償數百元人民幣，態度敷衍；經多次溝通後才勉強提高至5,000元人民幣（約新台幣2.2萬元）。車主強調，光是車身烤漆修復與保險桿更換，實際維修費用恐怕遠遠不止於此，因此拒絕接受，雙方賠償糾紛目前仍懸而未決。此事在中國社群媒體上引發熱議，不少網友批評「家長沒有盡到監護責任」，也有人質疑當下其他在場民眾為何袖手旁觀、無人出聲制止，讓事態持續擴大。