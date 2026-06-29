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▲蔡阿嘎因AI圖爭議遭炎上，網友發起抵制，已有12萬人參與。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG@yga0721）

百萬YTR蔡阿嘎近日因拿AI圖跟日本街頭畫家比較，而遭到全網炎上。之後更是傳出他在粉絲群組下令「嘎家軍」在Threads、IG、FB、YouTube散布正確訊息反擊，而引來網友發起抵制他的合作品牌，至今已有12萬人參與。不料網上竟又流出疑似他與「嘎家軍」的內部對話，霸氣自稱嘎哥就是規則，「不符紀律者，叫你滾就滾！」直接引來186萬次瀏覽。近日有網友在Threads發出疑似蔡阿嘎與「嘎家軍」的內部對話內容，Line名稱為「不用懷疑！林北嘎哥！」訊息內容開頭就寫著：「全員注意，正式開戰！」並要求粉絲把他的影片分享到四大戰場，也就是Threads、IG、FB、YouTube等平台，擴散正確消息。除此之外，網友還曬出版規，上面竟有「嘎家軍法」，內容為：「嘎哥就是規則，不符紀律者，叫你滾就滾！嘎哥看不順眼的，說刪就刪！不給你解釋、不給問原因！」、「GArmy出征寸草不生，生為嘎家軍、死為嘎家魂！眾GArmy以『捍衛嘎哥服從嘎哥』為最高指導原則！」等。該貼文公開後，至今已吸引186萬次瀏覽，許多網友都傻眼認為該社群內容及版規超中二，「蔡阿嘎是國小生嗎？快笑死了 」、「他是真的不想做這行了是不是」、「很難想像這是一個200萬訂閱的人」、「這什麼國中生群組…」