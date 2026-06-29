對於老婆身分、是否懷孕？所屬公司相信音樂回應：「沒有懷孕。我們非常為他開心！Van Ness非常珍惜這份幸福，請大家給他一些空間，也謝謝大家的祝福。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今日，吳建豪突然在社群上宣布再婚喜訊。（圖／吳建豪IG@vannesswu）

吳建豪和新加坡百億千金Arissa結婚5年後，於2018年宣布離婚。今（29）日他在社群上宣布再婚喜訊，PO出戒指照，寫道：「2026年充滿著無盡的祝福：能再次和兄弟們一起巡演、站上熱愛的舞台為你們表演；如今，我更蒙福擁有了生命中最重要的人。」吳建豪自2018年與新加坡豪門前妻Arissa離婚後，感情生活引起外界關注，隨著F4復出，他不僅事業回溫，私下也被拍到與與新歡一同現身印尼泗水知名牧師女兒的婚禮。不過，對於新戀情吳建豪始終未正面回應。今日，吳建豪突然在社群上宣布再婚喜訊，PO出一張無名指戴上戒指的照片，感性寫道：「一切美好都來自上天。2026年充滿著無盡的祝福：能再次和兄弟們一起巡演、站上熱愛的舞台為你們表演；如今，我更蒙福擁有了生命中最重要的人。」開心與粉絲們分享這份喜悅，貼文一出也立刻引發大批網友祝福。不過，文中並未公開老婆的長相，也沒標記任何人，女方身分成謎，引發外界熱議。吳建豪2018年12月與新加坡百億千金石貞善正式簽字離婚，雙方結束近5年的婚姻。兩人在婚後多次傳出摩擦、婚變等傳聞，最終因個性不合、生活理念差異等原因分道揚鑣。