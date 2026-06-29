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▲市集多家品牌推出榴槤限定美食。（圖／高市府觀光局提供）

▲下載「高雄GO！」APP完成拍照任務即可獲得50元市集券一張。（圖／高市府觀光局提供）

超人氣榴槤市集將於7月4、5日下午3點至晚上9點在高雄愛河河西路側（中正四路至五福四路段）登場。今年網羅94間風格美食及文創品牌，其中85間店家推出市集限定榴槤美食商品。市集現場還有挑戰任務，完成後即可參加抽獎，而姓名同時有「榴」及「槤」兩字同音的民眾，可免費獲得金枕頭榴槤果肉，（每份約50克，數量有限）。觀光局長高閔琳表示，去年首屆榴槤市集深受民眾喜愛，引發熱烈討論。今年市集號召高雄、臺南、屏東及臺中等多家品牌，其中高雄在地就有71家餐飲及文創品牌參與，並推出「市集限定」的榴槤美食及文創商品，包括「榴槤咖啡」、「榴槤黑可可大阪燒」、「榴槤蘋果蜜愛玉」、「金榴可可舒肥牛肉捲」等。除了美食，現場還有特色手作文創品牌，推出榴槤造型與配色的限定商品。市集更以「出國留（榴）學」為策展概念，將活動場域轉化為充滿趣味的「榴」學生開學日，並由可愛的IP角色「臭皮皮」化身「榴槤校長」，帶領大家以不同方式認識榴槤的魅力。觀光局補充表示，活動期間下載觀光局「高雄GO！」APP，透過APP內「高雄熊自拍」或「高雄熊合照」功能成功拍下紀念合照，即可到活動服務台兌換50元市集券一張（每日100張）。市集現場兩天均販售榴槤果肉，週六限定加碼來自臺中的品牌「馬太太」，販售馬來西亞榴槤鮮凍果肉。為讓民眾體驗榴槤的特殊魅力，入場可至服務台免費領取「陣營手環」，每日數量有限，分為綠色「榴槤控」與黃色「榴槤恐」，另設置「榴槤香氛區」，透過不同濃度與類型的榴槤香氣，進行一場嗅覺探索。觀光局提醒，愛河周邊停車空間有限，建議多利用捷運、公車及輕軌等大眾運輸工具前往，共同響應低碳旅遊。更多活動資訊可至「高雄旅遊網」官方Facebook、Instagram、「高雄GO！」APP查詢。