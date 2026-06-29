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▲歐洲熱浪。（圖／美聯社／達志影像）

法國正遭逢嚴峻熱浪侵襲，死亡人數急遽攀升，醫療體系承受巨大壓力。法國國家公共衛生署6月28日發布報告指出，自6月24日起，每日死亡人數較前幾個月同期大幅增加約1,000人；其中6月25日、26日單日死亡人數更突破1,400人，較4月、5月同期高出約40%。值得注意的是，死亡案例中有85%涉及65歲以上長者，且約40%死亡發生在自家中，顯示弱勢族群在家中獨自面對高溫衝擊，卻缺乏足夠的緊急應變支援。巴黎急救中心也證實，6月27日24小時內已確認109人死亡，是正常水準的四倍。目前巴黎已有兩家殯儀館宣告爆滿。此次熱浪也讓法國醫療體系的基礎設施問題徹底曝光。法國衛生部長斯特凡妮·里斯特（Stéphanie Rist）6月28日接受電視專訪時坦承，法國大量醫院基於各種原因至今未安裝冷氣，目前已緊急下單3萬台，預計「未來幾天內」陸續到位。位於大巴黎地區的羅伯特巴朗熱醫院傳染病專家班傑明·羅西（Benjamin Rossi）痛批，無論是醫院辦公區還是病房，室內溫度都已接近40°C，醫護人員與住院病患根本無法忍受。電視直播畫面顯示，部分醫院病房與工作區僅靠電風扇勉強降溫，清晨室溫就已逼近32°C；更有醫院和養老院在窗戶上張貼反光板遮陽，以最克難的方式應對高溫。巴黎市政府方面，新任市長艾曼紐·格雷戈爾（Emmanuel Grégoire）已於6月20日宣布，巴黎一次性採購1,200台冷氣，將優先送往學校與醫院等急需場所。熱浪同步席捲歐洲多國，德國西部魯爾工業區埃森市也連日出現接近40°C的高溫，而當地大學醫院同樣未裝設冷氣。法國傳染病學專家、日內瓦大學終身教授安托萬·弗拉奧（Antoine Flahault）直言：「歐洲醫院整體在基礎設施投入方面相當落後，大部分醫院病房都沒有安裝冷氣系統。」法國衛生署表示，與2003年熱浪相比，今年的整體應變能力已有所提升，研判狀況不至於像當年一樣嚴峻。2003年的歐洲熱浪曾造成法國逾1.5萬人超額死亡。衛生部長里斯特也強調，目前熱浪尚未結束，民眾仍需持續警戒。