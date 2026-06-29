我是廣告 請繼續往下閱讀

蔣萬安回應：戀戀水綠將結合民政系統 加速掌握水情

周軒質疑：仍有太多民眾沒有訂閱警戒推播

台北市近日因連日強降雨而導致各處積淹水，台北市長蔣萬安日前也推廣加入水利處的官方LINE「戀戀水綠」並訂閱水情警報器的推播，目前有設定訂閱的用戶還不多，只有2000多名。此番話引前台北市長柯文哲提到，防洪通知應該要跟他任內推動的「臺北通」app整合，否則app太多，會讓手機壞掉。對此，蔣萬安今（29）日回應表示，已經指示水利處以及民政局，全面地結合戀戀水綠，能讓各區各里都能隨時掌握水情和降雨情況。針對防洪通知該怎麼傳到民眾手中？蔣萬安今受訪表示，戀戀水綠最主要是透過LINE的官方帳號來推播各項訊息，他也已經指示水利處以及民政局全面結合。接下來台北市府還會透過民政里鄰的系統，讓里鄰長都能夠加入戀戀水綠，讓各區各里未來都能隨時掌握水情和降雨情況。如果有預測到短時強降雨，就可以趕快推播、趕快通知各區域的民眾，提高戒備。不過，政治工作者周軒今也質疑，戀戀水綠採雙層機制，據水利處說法是為避免大量無關警訊干擾民眾，導致民眾加入官帳後，尚須完成「水情警報器」個人化訂閱設定，依自身需求選擇關注的行政里或堤外停車場等位置，才能獲得雨量警戒、積淹水預警等多項「主動警戒推播」。周軒認為，民眾如果只加入官方帳號，沒有設定，仍是看不到警戒推播的。況且這個官方帳號有14000多名好友，卻只有2465人訂閱警戒推播，訂閱推波的人連總好友的五分之一都不到。