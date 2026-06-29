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2026年：阿根廷 50：48 波蘭（NEW）

2024年：土耳其 44：42 德國

2023年：阿根廷 43：41 美國

2018年：澳洲 41：39 中國

2026年：德國 40：38 法國

2025年：波蘭 39：37 日本

2026年國家排球聯賽（VNL）男子組分組賽第二週波蘭站，於昨（28）日深夜由地主兼世界排名第一的波蘭男排迎戰強敵阿根廷，沒想到第一局雙方就陷入瘋狂拉鋸戰，一路打到驚人的「50：48」，單局長達62分鐘，直接刷新VNL歷史最高單局得分紀錄。誇張的比分讓網友紛紛直言：「真的瘋了」、「仔細看發現是排球欸太誇張」。這場比賽從第一局開始就充滿火藥味。阿根廷開局率先掌握節奏，一度取得領先，不過世界排名第一的地主波蘭很快追上，雙方一路纏鬥到24：24進入Deuce。沒想到比賽遲遲無法分出勝負，比分一路突破30分、40分，最後竟來到誇張的50：48，阿根廷才驚險搶下首局。光是第一局就耗費62分鐘，幾乎等於一般排球比賽兩局的時間。VNL官方也第一時間在社群平台分享影片，驚呼：「真的發生了嗎？50：48！」並表示，阿根廷與波蘭共同締造VNL史上單局最高得分紀錄，成為賽史全新里程碑。這場瘋狂的「50：48」大戰在Threads上也瞬間引發熱議。台灣網友看到這個誇張的比分紛紛傻眼留言：「這也太累了吧...」 「不公平！人家一局25分，他們怎麼一局當成兩局在打」 「不說還以為是籃球的比分」 「我以為只有我們亞洲人熱愛加班」。事實上，這已是2026年第二次刷新VNL單局最長比分紀錄。從40：38到50：48，短短幾天內紀錄再度被改寫，也讓不少球迷直呼，今年的VNL精彩程度堪稱歷年之最。截至目前為止，VNL男排史上單局最高比分排名如下：雖然阿根廷搶下史詩般的第一局，但波蘭並沒有因此崩盤，地主隊隨後穩住陣腳，以26：24、25：19、25：20連拿三局，最終以3：1逆轉勝出，收下本屆VNL第6勝。值得一提的是，阿根廷先發舉球員傳奇老將德切科（Luciano De Cecco）其實已經38歲。這位前阿根廷隊長雖已接近生涯尾聲，依舊展現世界級舉球功力，以細膩的節奏調度帶領平均年齡僅20多歲的年輕陣容，與世界排名第一的波蘭一路纏鬥超過一小時。德切科在滿場飛奔、體力瘋狂消耗的情況下依舊維持頂尖水準，讓守在直播前的排球迷忍不住大喊：「請收下我的膝蓋」。