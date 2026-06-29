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抖音（TikTok）上最近瘋傳能申請民間公益援助金、政府要發36萬8千元補助，對此，資安人士今（29）日強調，統統都是假的，這就是中國認知戰的手法，利用散布政府發錢的假訊息，營造不知情民眾的失望、落差，進而導向對政府的憤恨，希望民眾只要有些許存疑，就撥打165反詐騙專線求證。TikTok上近來瘋傳多則由AI生成的影片、圖片，聲稱只要遇到困難就能申請民間公益援助金，或是政府要發36萬8千元補助。對此，資安人士指出，儘管品質粗糙無比，大多數人一看就知是假，然而對於部分判斷力不若以往的長輩，抱持姑且一試的心態互動，下場不是遭到詐騙，或是期待落空。資安人士指出，這樣假訊息，除了是詐騙以外，還包含更多警訊，比如近期有多達163個粉專在短時間內，同步散布「國家級警報」、「緊急停班停課」等內容，背後有中國河北「無邊界集團」在操弄，利用假帳號大量擴散AI工具快速生成內容，只要有長輩相信類似訊息，實際臨櫃卻發現受騙，就可能因此產生對政府的憤怒、不信任感，之後再利用其他的假訊息持續挑撥、煽動，進而達成中國影響台灣社會、介入選舉的目的；該人士呼籲民眾保持警覺，只要發現類似假訊息，就應通報165反詐騙專線，最好也能斷絕長輩接收相關資訊的管道。