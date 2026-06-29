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中選會主委游盈隆日前一席話提及「年底公投綁大選必然趨勢」讓部分綠委炸鍋，砲轟是史上最差主委。對此游盈隆今（29）日親上火線召開記者會澄清，大家很清楚在野聯手實際就極有可能成為公投提案，自己講的是一個可能性，怎麼會引來未審先判毫無根據的指責？而執政黨立委不分青紅皂白，毫無根據的指控，反嗆全屬子虛烏有，這是一種不負責任的行為。對此番言論王義川不忍再轟「你就是史上最差的主委！」對於日前視察雲林縣選委會「年底公投綁大選必然趨勢」讓部分綠委炸鍋，游盈隆今日親上火線特別召開記者會說明，反嗆執政黨籍立委不分青紅皂白，毫無根據的指控他及中選會未審先判等，全屬子虛烏有，這是一種不負責任的行為。可能造成社會一部分人不必要的誤解，增添人民對於政府機關的不信任和不滿。自己深感不解、痛心與遺憾。要在這裡表達嚴重的抗議，此風不可長，希望所有的不實指控到此為止，不要干擾後續選務的辦理，不利選務的進行。對此王義川再批，立法院一個公投案都還沒成立，就在那邊發表自以為是的評論，中選會是獨立機關也是合議制，「中選會主委沒那麼偉大！你就是史上最差的主委！」連公投案幾案都能評論，沒開委員會，「主委就可以代表中選會發言？」吳思瑤也說，中選會作為獨立機關，應當避免政治性的發言，且立委監督中選會何錯之有？而中選會作為公投主管機關應當依《公投法》來辦理又何錯之有？立委對中選會主委所提出來的一些警示與提醒，希望主委應當能夠虛心接受。吳思瑤表示，現在擔憂的是藍白濫用立委坐特快車的方式，由立院來提出公投案。那麼在適法性上，違反了對於預算、人事、租稅等不能由公投行之；對於《憲法》的解釋也不能靠公投來推翻，這些明顯都利用了公投來涉及違法違憲。吳思瑤強調，中選會就應當該把關就把關，立委向主委與中選會提出這樣的監督跟提醒，又何錯之有？最後喊話中選會，除是公投的主管機關，也是選務辦理的主管機關。年底的縣市長選舉，如果濫綁了很多適法性有疑義、正當性有問題的公投案，又再次上演2018邊開票邊投票的混亂狀況，誰能負責？